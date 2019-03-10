高雄農漁產品銷中國大陸 又多了5億元訂單

2019-03-10 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



江蘇文峰集團首次來到高雄，今天上午在高雄市長韓國瑜的見證下，與高雄市農會及漁會，在遠東航空轄下的樺舍商旅簽下高達5億新台幣的採購契約，遠東航空也與文峰集團簽下貨運包機合約。擴大台灣農、漁產品外銷推廣的同時，促進兩岸經濟發展，實現高雄市韓國瑜競選時「貨出去、人進來」承諾。

這次簽約，雙方都很慎重，在韓國瑜見證下，江蘇文峰集團總裁薛健、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄區漁會理事長謝龍隱、遠東航空董事長張綱維、高雄市農業局長吳芳銘、高雄市海洋局長趙紹廉等人都到場。

根據契約內容，江蘇文峰集團同意一年內採購1億元人民幣的新鮮農產品、農產加工品及漁產品，相當於5億新台幣的產值， 若三方無異議同意續約，續約契約金額每年採購1 億元人民幣。

江蘇文峰集團主要是以商貿業、飯店業、汽車服務業、房地產和產業投資為主的綜合型企業集團，總資產超過200億元，集團現有全資或控股企業100餘家，連續十幾年名列中國企業500強和中國民營企業500強之上市公司，擁有上海、蘇州地區多家星級酒店。而遠東航空貨運將提供包機服務，日後採購的農漁產品將由遠東航空兩岸貨運空運送載，將台灣的鮮果蔬菜、農產加工品、新鮮魚貨等送往中國內陸。

這次簽約由遠東航空董事長張綱維、江蘇文峰集團董事長薛健、高雄市農會蕭漢俊及高雄區漁會謝龍隱出席。