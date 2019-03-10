唐鳳赴日考察 大啖福島柿餅和栃木草莓

2019-03-10 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院政委唐鳳日前應日本非政府組織Code for Japan邀請，赴日茨城縣、栃木縣等展開5天考察，還大啖福島柿餅、栃木草莓。據了解，唐鳳11日將與台日交流協會高層面，但由於是對方透過駐日代表主動邀約，因此沒有預設主題，對話持開放態度。

唐鳳此次行程都以考察地方創生為主，並主持「線上數位身分認證」工作坊，原先預計11日參訪宇都宮大學設計科學院，此處為地方智庫，主要課程強調地方組織實習支援、協助推動地方事業計畫，藉以因應地方人口減少、少子高齡化衍生的課題。

選在311前夕，唐鳳也在個人臉書分享日本核災區美食，大推福島柿餅、栃木草莓。這是否代表支持開放福島等5縣食品進口？唐鳳機要秘書黃子維受訪時表示，唐鳳只是跟著其他日本人買，沒想太多，她吃了以後覺得很好吃，便在網路上分享。

另外，據透露，台日交流協會知悉唐鳳的日本行程後，主動透過駐日代表處邀約見面，希望雙方高層能夠聊聊，最後敲定11日抽時間在東京會面。