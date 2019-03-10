公投只有2年效力？江宜樺批蔡政府曲解法條

2019-03-10 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院前院長、長風基金會董事長江宜樺今天上午出席「2019民間能源會議」，他在致詞時表示，雖然蔡政府宣布廢除電業法第95條之1，但政府每個單位卻都說2025廢核目標不變，意思說把條文廢除就是回應公投。更過分的是，反空汙公投通過每年火力發電廠要減1％，結果政府又說只有明後兩年可減，接下來電不夠不減。江批評，這是玩弄法律條文，表示公投通過後只有2年賞味期，過了自動失效。

江宜樺指出，公投第30條說經過創制複決所得到的公共政策，政府機關有義務在2年內不得變更創制複決的內容，結果政府就擴大解釋「2年後這個拘束力就不存在，該公投自動失效」，這是對法律條文的曲解。原來這條文意思是指不管是法律案或是公共政策，在公投有結果後保證2年內不能變更，2年後要動它必須經過另外1個公投跟正式的修法程序，但現在政府的解釋卻是任何公投只有2年賞味期，過了自動失效。

江宜樺說，如果要用這種方式解釋，那去年底所通過7項公民投票，反對深澳電廠意思是說2年後就可以開始蓋？雖然通過反核食，但2年後日本核災食品就可以進來嗎？哪一個政府可以這樣玩弄法律和曲解條文，就是現在的蔡政府。