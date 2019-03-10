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吳敦義：重返執政軍公教年改就「撥亂反正」

2019-03-10 10:54聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」受訪時，就軍公教年改的問題表示，只要國民黨能重返執政，年改就會「撥亂反正」，要讓軍公教人員能維護他的尊嚴跟他的生活，退任或退伍後也一定要讓他能夠過溫飽而有尊嚴的生活。

國民黨主席吳敦義上午受訪表示，只要國民黨要重返執政，年改就要「撥亂反正」。記者黃...
國民黨主席吳敦義上午受訪表示，只要國民黨要重返執政，年改就要「撥亂反正」。記者黃義書／攝影
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軍公教年改國民黨
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