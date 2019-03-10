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馬英九：封存核四不是廢棄核四 可以重啓

2019-03-10 10:51聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」致詞時表示，當年封存核四不是廢棄核四；有必要是可以重啓。

馬英九指出，好的能源政策是「夠、穩、廉、潔」，「夠」就是供應充裕；「穩」就是發電穩定；「廉」就是價格合理；「潔」就是排碳較少。他認為，基於世界趨勢與台灣現況，我國應該採用成本低廉的核能來「減碳」與「養綠」，也就是「以核減碳養綠」的政策。

前總統馬英九（中）、行政院前院長江宜樺（左二）、新北市前市長朱立倫（左三）上午一...
前總統馬英九（中）、行政院前院長江宜樺（左二）、新北市前市長朱立倫（左三）上午一同出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」。記者黃義書／攝影
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前總統馬英九（中）、行政院前院長江宜樺（右一）、新北市前市長朱立倫（左一）上午一...
前總統馬英九（中）、行政院前院長江宜樺（右一）、新北市前市長朱立倫（左一）上午一同出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」。記者黃義書／攝影
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前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議...
前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」致詞時表示，當年封存核四不是廢棄核四，有必要是可以重啓。記者黃義書／攝影
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馬英九核四減碳
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