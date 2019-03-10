馬英九：封存核四不是廢棄核四 可以重啓

2019-03-10 10:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」致詞時表示，當年封存核四不是廢棄核四；有必要是可以重啓。