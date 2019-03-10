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分享桃園智慧城市治理經驗 鄭文燦與ICF共同創辦人對談

2019-03-10 10:25聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市長鄭文燦美東時間3月9日與「智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum, ICF）創辦人之一的Louis Zacharilla，就桃園智慧城市發展意見交換。鄭文燦提到，目前桃園已推動多功能的市民卡、空汙偵測、智慧路燈，以及數位教育、新創產業等項目，並多次獲得ICF「智慧城市創辦人獎」、「全球21大智慧城市獎」、「全球7大智慧城市獎」等獎項，未來持續運用科技，讓台灣便捷生活成為亞洲智慧科技發展國家典範。

鄭文燦表示，桃園最具代表性的智慧應用就是桃園市市民卡，自104年開辦以來，累積發行超過130萬張，不但可作員工證、學生證、借書證、門禁卡，也能提供小額電子錢包、運動中心、繳納規費及搭乘機場捷運等優惠。

鄭文燦說，桃園有多達30個工業區，透過設置空氣盒子收集第一手空污資訊，可立即偵測到異常，並與廠商所含化學物質進行大數據分析，進一步鎖定可能的污染源，對環境保護層面有很大幫助。

教育方面，桃園力推無限學習（Infinite Learning），除了在各學校建置數位教室，增進教學活動及創意，也將平板學習應用在戶外學習，另為縮短城鄉差距，與微軟合作推動智慧教學，並以較偏鄉的長興國小和樹林國小做示範點，讓教育學習沒有距離。

鄰近高鐵桃園站的青埔特區規劃設置1,800盞智慧路燈，將裝載包括環境監測、攝影機或其他物聯網裝置，用於交通管理、環境管理或安全監控，成為測試基地及數據平台，未來也是台灣5G的試辦應用地區。

鄭文燦強調，為吸引青年科技人才及新創產業的投入智慧城市發展，桃園透過提供創業資金、技術交流、企業支持、費用較低廉的辦公空間等資源，協助在桃園創業及就業媒合等，讓智慧產業發展與世界同步接軌。

桃園市長鄭文燦就智慧城市發展議題，與「智慧城市論壇」（ ICF）創辦人之一的Lo...
桃園市長鄭文燦就智慧城市發展議題，與「智慧城市論壇」（ ICF）創辦人之一的Louis Zacharilla意見交換。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦就智慧城市發展議題，與「智慧城市論壇」（ ICF）創辦人之一的Lo...
桃園市長鄭文燦就智慧城市發展議題，與「智慧城市論壇」（ ICF）創辦人之一的Louis Zacharilla意見交換。圖／桃園市政府提供
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