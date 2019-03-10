全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

2019-03-10 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



全美台灣同鄉會今天發表聲明表示，鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與該會價值有所衝突。其親中反美的態度，更嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。

全美台灣同鄉會指出，日前媒體報導的同鄉會聲明，僅是草擬版本，後經各分會民主程序討後，決定發對外界發表正式及完整聲明。

全美台灣同鄉會說，在過去草木皆兵的威權時代，同鄉會是許多遭受威權統治打壓的台灣民主人士的避難所。在今日自由開放的民主時代，同鄉會熱情迎接任何有志於發揚台灣民主公義主體性的好朋友，其中也包括當年的柯文哲市長。對昔日的好朋友做出不接待聲明是同鄉會痛苦的決定，但在變動的政局下，同鄉會必須堅持不變的價值。

他們列舉柯文哲過去九項言行，並指出，過去四年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。但他們也說，「我們不會停止對話」，同鄉會這台承載著自己使命的車，車門始終敞開，歡迎跟我們有同樣對台灣民主、公義、及獨立價值的堅持的夥伴齊坐。「我們不會如影隨形抗議」，因為從「熱烈歡迎」到「拒不接待」已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。

以下是聲明全文：

2019 全美台灣同鄉會不歡迎柯文哲訪美聲明稿

台北市長柯文哲將於3月16日至24日訪問美國。鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與本會價值有所衝突。其親中反美的態度，更嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，本會也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。

全美台灣同鄉會長年作為台美人聯繫同鄉情誼的平台，堅持台灣民主、公義及獨立自主價值，不隸屬台灣任何政黨。自台灣威權時期起，同鄉會支持黨外民主人士，鄉親積極奔走，與美國民間及政界共同推動台灣民主化。在轉型正義議題上，各地同鄉會分會亦透過座談會及電影欣賞等活動，使得不同世代的台美人得以共同認識台灣歷史。作為生活在海外的台灣人，更是第一線面對中國對台灣國家地位的打壓。走過半個世紀，支撐著台美人往前進的是每一個世代一棒接一棒傳承對台灣主體性及國家正常化最堅定的支持。

柯市長擔任市長前曾多次訪美。他當時對上述價值的支持，使得許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，協調柯市長訪美行程及支持柯市長參選。然而過去四年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。

❖ 柯市長作為民選官員，以「進步價值」作為其競選及施政核心價值，卻毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣 經國等獨裁者的仰慕。

❖ 面對大巨蛋爭議，柯市長違背「公開透明」的承諾，密會遠雄董事長趙藤雄。

❖ 作為二二八受難者家屬，柯市長對轉型正義工程的輕蔑，令許多走過威權時代的台美人寒心。面對去除蔣介石銅像議題，柯市長竟說把銅像「當成石頭就好」。

❖ 在婦聯會爭議上，柯市長更說「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」。

❖ 世大運舉辦期間，柯市長轄下警方竟將海外鄉親募資製作的台灣旗沒收丟進垃圾桶。

❖ 面對十年來合法申請、和平靜坐的公投盟帳篷，柯市長以「秩序」為名強拆。

❖ 反觀面對中國對台灣國際空間與日俱增的打壓以及武力威脅，柯市長非但未曾譴責，更昧於事實，提出「兩岸一家親」，台中關係是「先有後婚」等說法。柯市長上任四年，放任宣揚台灣應與專制中國統一人士繼續高舉五星旗並騷擾其他民眾。台北市警方的消極作為，更使得支持統一人士在台大中國新歌聲事件中毆打無辜民眾。

❖ 在中國威脅以武力統一台灣之際，柯市長竟以輕蔑口氣，罔顧專業意見地質疑台灣軍隊「撐不了兩天」。

❖ 而在台美關係達到歷史新高點，美國作為台灣提升國家安全及國際地位強力後盾之際，柯市長卻發出台灣只是美國「貨架上的商品」之言，不假思索地直言美國總統會出賣台灣。甚至將與美國組成民主戰略 同盟的台灣形容為強盜，中國則是警察。

柯市長種種言行，都令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親不敢苟同。柯市長過去曾與同鄉會鄉親建立起深厚的情誼，更一度讓鄉親們相信他能帶來台灣新政治的契機。然而見到柯市長過去四年的轉變，許多鄉親從一開始的包容、忍耐，轉變為失望、寒心、甚至憤怒。我們不會停止對話，同鄉會這台承載著自己使命的車，車門始終敞開，歡迎跟我們有同樣對台灣民主、公義、及獨立價值的堅持的夥伴齊坐。我們不會如影隨形抗議，因為從『熱烈歡迎』到『拒不接待』已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。