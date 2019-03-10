親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

被貴人騙光錢 追女友被當小偷 吳清友為此...創立誠品

邀鄧紫棋為高雄觀光代言破局 潘恒旭爆幕後原因

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

2019-03-10 10:06聯合報 記者林敬殷╱即時報導

全美台灣同鄉會今天發表聲明表示，鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與該會價值有所衝突。其親中反美的態度，更嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。

全美台灣同鄉會指出，日前媒體報導的同鄉會聲明，僅是草擬版本，後經各分會民主程序討後，決定發對外界發表正式及完整聲明。

全美台灣同鄉會說，在過去草木皆兵的威權時代，同鄉會是許多遭受威權統治打壓的台灣民主人士的避難所。在今日自由開放的民主時代，同鄉會熱情迎接任何有志於發揚台灣民主公義主體性的好朋友，其中也包括當年的柯文哲市長。對昔日的好朋友做出不接待聲明是同鄉會痛苦的決定，但在變動的政局下，同鄉會必須堅持不變的價值。

他們列舉柯文哲過去九項言行，並指出，過去四年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。但他們也說，「我們不會停止對話」，同鄉會這台承載著自己使命的車，車門始終敞開，歡迎跟我們有同樣對台灣民主、公義、及獨立價值的堅持的夥伴齊坐。「我們不會如影隨形抗議」，因為從「熱烈歡迎」到「拒不接待」已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。

以下是聲明全文：

2019 全美台灣同鄉會不歡迎柯文哲訪美聲明稿

台北市長柯文哲將於3月16日至24日訪問美國。鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與本會價值有所衝突。其親中反美的態度，更嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，本會也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。

全美台灣同鄉會長年作為台美人聯繫同鄉情誼的平台，堅持台灣民主、公義及獨立自主價值，不隸屬台灣任何政黨。自台灣威權時期起，同鄉會支持黨外民主人士，鄉親積極奔走，與美國民間及政界共同推動台灣民主化。在轉型正義議題上，各地同鄉會分會亦透過座談會及電影欣賞等活動，使得不同世代的台美人得以共同認識台灣歷史。作為生活在海外的台灣人，更是第一線面對中國對台灣國家地位的打壓。走過半個世紀，支撐著台美人往前進的是每一個世代一棒接一棒傳承對台灣主體性及國家正常化最堅定的支持。

柯市長擔任市長前曾多次訪美。他當時對上述價值的支持，使得許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，協調柯市長訪美行程及支持柯市長參選。然而過去四年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值。

❖ 柯市長作為民選官員，以「進步價值」作為其競選及施政核心價值，卻毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣 經國等獨裁者的仰慕。

❖ 面對大巨蛋爭議，柯市長違背「公開透明」的承諾，密會遠雄董事長趙藤雄。

❖ 作為二二八受難者家屬，柯市長對轉型正義工程的輕蔑，令許多走過威權時代的台美人寒心。面對去除蔣介石銅像議題，柯市長竟說把銅像「當成石頭就好」。

❖ 在婦聯會爭議上，柯市長更說「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」。

❖ 世大運舉辦期間，柯市長轄下警方竟將海外鄉親募資製作的台灣旗沒收丟進垃圾桶。

❖ 面對十年來合法申請、和平靜坐的公投盟帳篷，柯市長以「秩序」為名強拆。

❖ 反觀面對中國對台灣國際空間與日俱增的打壓以及武力威脅，柯市長非但未曾譴責，更昧於事實，提出「兩岸一家親」，台中關係是「先有後婚」等說法。柯市長上任四年，放任宣揚台灣應與專制中國統一人士繼續高舉五星旗並騷擾其他民眾。台北市警方的消極作為，更使得支持統一人士在台大中國新歌聲事件中毆打無辜民眾。

❖ 在中國威脅以武力統一台灣之際，柯市長竟以輕蔑口氣，罔顧專業意見地質疑台灣軍隊「撐不了兩天」。

❖ 而在台美關係達到歷史新高點，美國作為台灣提升國家安全及國際地位強力後盾之際，柯市長卻發出台灣只是美國「貨架上的商品」之言，不假思索地直言美國總統會出賣台灣。甚至將與美國組成民主戰略 同盟的台灣形容為強盜，中國則是警察。

柯市長種種言行，都令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親不敢苟同。柯市長過去曾與同鄉會鄉親建立起深厚的情誼，更一度讓鄉親們相信他能帶來台灣新政治的契機。然而見到柯市長過去四年的轉變，許多鄉親從一開始的包容、忍耐，轉變為失望、寒心、甚至憤怒。我們不會停止對話，同鄉會這台承載著自己使命的車，車門始終敞開，歡迎跟我們有同樣對台灣民主、公義、及獨立價值的堅持的夥伴齊坐。我們不會如影隨形抗議，因為從『熱烈歡迎』到『拒不接待』已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。

全美台灣同鄉會暨各地分會

全美台灣同鄉會今天發表聲明表示，鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與該會價值有所衝突...
全美台灣同鄉會今天發表聲明表示，鑑於柯文哲市長過去言行的轉變，與該會價值有所衝突。 記者謝雨珊／攝影
分享

柯文哲台美關係
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

馬英九四千字長文嗆蔡英文：公投否定廢核卻拒絕接受

2019-03-10 09:51

馬英九批綠只對軍公教開刀 蘇貞昌：他害台灣差點破產

2019-03-10 10:18

大老不接地氣？ 吳敦義走唱「風飛沙」小菜一碟

2019-03-10 10:23

朱立倫提出核廢2解方 要台灣學習芬蘭、瑞典

2019-03-10 10:04

朱立倫：民進黨打恐嚇牌騙騙騙 台南三重一定會翻轉

2019-03-10 09:40

民進黨新路線 林右昌：黨敗選最大關鍵是自己

2019-03-10 09:06

兩岸氣氛 馬英九：別搞到緊張 王金平：自有辦法

2019-03-10 00:30

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17

林佳龍稱市長落選後人氣更旺 洪孟楷：忘記華航之亂？

2019-03-10 00:07

5加2產業徵才…總統出席挺 場外拔菜嗆

2019-03-10 00:05

抗韓流拚連任 高雄8綠委全面備戰

2019-03-09 23:17

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

時力黨慶辦募款餐會 邱顯智：月底組選對會訂提名辦法

2019-03-09 21:27

時力3席立委選區列艱困 綠不辦初選留合作空間

2019-03-09 20:55

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

台美合辦印太宗教自由對話 蔡英文將接見美無任所大使

2019-03-09 20:42

時力3月底前組選對會 將廣提立委人選

2019-03-09 20:38

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

挑戰100公里超馬 臉友賭趙天麟會達陣

2019-03-09 17:18

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

2019-03-09 15:47

兩岸互動停滯 馬英九：影響非洲豬瘟兩岸防制合作

2019-03-09 13:56

二次年改藍磨刀霍霍 綠委喊話：微調回應軍公教

2019-03-09 13:48

王金平拋二次年改 全教產：會吸引到退休教師

2019-03-09 13:45

蔡英文赴5+2徵才博覽會 場外「拔菜」抗議

2019-03-09 13:43

觀察站／揮年改大刀 藍營小心砸自己腳

2019-03-09 13:42

冷眼集／執政者光「修理」小螺絲 國家機器怎會順？

2019-03-09 13:36

蘇貞昌稱做好戰爭準備 馬英九：政府應防止戰爭

2019-03-09 13:26

王金平謝龍介到七股 拜託選民支持選總統、立委

2019-03-09 13:20

【即時短評】對公僕砍蘿蔔、加重鞭 國家機器能順？

2019-03-09 12:11

5+2產業博覽會場內徵才 場外拔「菜」冒雨抗議

2019-03-09 11:34

國民黨下周啟動首梯立委初選 要在高市三民區逆勢突圍

2019-03-09 11:27

陸委會籲大陸革心易行 欺騙無法帶來真正和平

2019-03-09 10:54

蔡英文民調低出來選？柯文哲：「貝氏定理」不用想太多

2019-03-09 10:51

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

「胖周瑜」鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:04

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 11:17

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 11:13

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

影╱韓流下午襲台南助謝龍介 場子未爆攤販先爆了

2019-03-09 10:40

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

2019-03-09 21:38

影／韓國瑜替謝龍介站台 黑衣男朝台上丟雞蛋

2019-03-09 18:07

斬雞頭遜掉！謝龍介毒誓 讓你笑到肚痛兩禮拜

2019-03-10 08:00

桃市議員爆：鄭文燦曾提供王浩宇資料攻擊不聽話議員

2019-03-09 12:59

影／韓國瑜險遭蛋洗 這位巨星的回應超有哏

2019-03-09 21:56

影／黑衣男鬧場蛋砸韓國瑜 謝龍介高喊：讓他出去！

2019-03-09 19:13

「瑪麗亞怎麼變老師」遭抗議 韓國瑜今正式道歉

2019-03-09 16:09

韓國瑜到台南助選 首站青龍宮現場民眾瘋狂有如暴動

2019-03-09 16:50

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

2019-03-09 15:47

影／韓國瑜造勢場被丟雞蛋 黑衣男：對政治不滿

2019-03-09 19:35

瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能

2019-03-09 11:07

【即時短評】年改兩面刃 藍營膽戰心驚

2019-03-09 12:05

影／阿扁支持郭國文 最強村姑：不訂特赦時間就是騙票

2019-03-09 14:54

獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

2019-03-09 22:47

影／王金平拋二次年改 吳敦義：修就修，別談什麼二、三次

2019-03-09 20:44

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

影／韓流要翻轉台南 韓國瑜：讓鬼混的政黨下台

2019-03-09 18:23

黃金周末立委補選決戰…韓流強攻台南 綠輸不得

2019-03-09 23:58

韓國瑜幫謝龍介造勢站台 萬人空巷

2019-03-09 18:32

男子昨鬧場丟蛋韓國瑜 今疑噴漆蛋洗郭國文服務處

2019-03-10 09:14

影／砲火掃到妻！亞萍倒下算哪招 余天回擊：鄭棄糟糠妻

2019-03-09 14:12

只2人挺韓？蔡正元：大牌資深立委該退休了！

2019-03-09 21:56

民進黨剩一口氣？ 林佳龍：敗選後我聲量反而高

2019-03-09 10:36

立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

2019-03-09 19:17

影╱168艦隊寧陽軍艦靠泊基隆港遭商船擦撞

2019-03-09 12:02

謝龍介痛批賴清德 給民進黨一口氣百姓先倒了

2019-03-09 13:57

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35

佈局2020 國民黨立委優先提名16選區

2019-03-09 12:48

立委補選國民黨搶2守2 評估台南有機會勝出

2019-03-09 16:55

影／韓國瑜台南掛保證 謝龍介當選台灣政治就會改變

2019-03-09 18:20

【即時短評】對公僕砍蘿蔔、加重鞭 國家機器能順？

2019-03-09 12:11

林佳龍稱市長落選後人氣更旺 洪孟楷：忘記華航之亂？

2019-03-10 00:07

菜蟲案藍營僅2人護韓國瑜？ 徐巧芯：沒這回事

2019-03-09 21:47

台南立委補選／韓國瑜助陣 藍要破綠銅牆鐵壁

2019-03-10 00:11

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17

影╱力抗韓流菊姐拚了 台南徒步兩個小時拉票不覺累

2019-03-09 11:59

韓國瑜22日起訪港澳深圳廈門 暫定4行程不公開

2019-03-09 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top