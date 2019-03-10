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民進黨新路線 林右昌：黨敗選最大關鍵是自己

2019-03-10 09:06聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席後，基隆市長林右昌接任代理黨主席，當時他一句「人民已不欠民進黨」，震撼政壇。他8日出訪美國，9日抵達紐約，首站前往紐約台灣會館，對上百名台僑發表公開演說，他以民進黨前代理主席身分，首度針對民進黨的未來新路線提出主張，那就是民進黨不能只是台灣的民進黨，而是應做為世界華人的民進黨，

林右昌以「台灣政情分析與展望」為題發表演說，林右昌說，民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，因為民進黨有兩個很重要的價值，第一個，反專制、反獨裁、反威權，其實就是反國民黨那個時候專制、獨裁、威權；第二個，強調台灣本土的價值，這是民進黨兩個很重要的政治基礎。

去年底民進黨在台灣九合一選舉中大敗，黨內必須承認這個結果，人總在失敗時怪東怪西，但遇到挫折其實最應該檢討的是自己，但他不想講好聽話，黨敗選最大關鍵就是自己，上次縣市長選舉民進黨贏了十多個縣市，總統，立院也贏，民進黨有史以來從中央到地方完全執政。

林右昌說，但後來大家太輕忽，自大，驕傲，自信，以至於初選後覺得穩贏，內部整合成功只是表面，中南部縣市更是嚴重分裂，造成內部不團結，競爭對手有機可趁，「如果自己夠強」，失敗就不會產生，有政績不一定有選票，但沒政績一定不會有支持。

他也向現場的台僑說，面對選舉失利時大家不要氣餒也不要喪志，過去台灣人及民進黨內，比較沒關心外面的事，例如香港、西藏及新疆。

林右昌指出，未來的民進黨應連結世界上與民進黨有相同價值的人來擴大力量、一起支持台灣，另外，也要加強海外的力量，過去民進黨在海外雖然有黨部，卻發揮不了什麼作用。民進黨要從本土的、台灣的民進黨蛻變成華人的民進黨。

林右昌在台灣會館的演講後，台灣會館也安排了一場慶生驚喜，眾人為3月10日生日，生肖屬豬的林市長提早一天慶祝了49歲的生日，為演講活動再掀高潮。

林右昌在台灣會館的演講後，台灣會館也安排了一場慶生驚喜，眾人為3月10日生日，生...
林右昌在台灣會館的演講後，台灣會館也安排了一場慶生驚喜，眾人為3月10日生日，生肖屬豬的林市長提早一天慶祝了49歲的生日。圖／基隆市政府提供
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林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說，受到僑胞熱烈歡迎。圖／基隆市...
林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說，受到僑胞熱烈歡迎。圖／基隆市政府提供
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林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說。圖／基隆市政府提供
林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說。圖／基隆市政府提供
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林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說。圖／基隆市政府提供
林右昌以「台灣政情分析與展望」為題，在美國發表演說。圖／基隆市政府提供
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民進黨林右昌九合一選舉
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