親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台日中三邊關係
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17聯合報 記者林敬殷╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前一番「瑪俐亞變老師」言論引發爭議，菲律賓駐台代表也發表聲明表示遺憾，蔡英文總統再次化身英文老師蔡教授，以新南向為題，在臉書分享兩則英文例句，其中一則指出，菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，並在臉書標籤「台菲友好」向菲律賓表達友善，同時也在揶揄韓國瑜。

臉書最後也提到，菲律賓是新南向國家中離台灣最近的鄰居，有機會也很推薦大家試試看halo halo冰和turon（炸香蕉春捲）等道地菲律賓美食哦！

以下是蔡總統臉書全文：

The New Southbound Policy「新南向政策」是一個常在新聞英文中出現的詞彙，提供例句給各位同學參考：　　

說明：蔡英文總統提出「新南向政策」，幫助台灣在新階段的經濟發展，尋求新的方向和動能，並重新定位台灣在亞洲發展的重要角色，創造未來價值。　　

例句一

The Philippines is a key partner under our New Southbound Policy, and in 2018 the number of people flying from the Philippines to Taiwan hit 419,105, an increase of 44% from the previous year.　　

菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，2018年來台旅客人數較前一年成長44%，達到419,105人次。　　

例句二

The New Southbound Policy increases Taiwan's trade and cultural exchanges with the targeted countries.

新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。　　

以上例句，大家有記住了嗎？菲律賓是新南向國家中離台灣最近的鄰居，有機會也很推薦大家試試看halo halo冰和turon（炸香蕉春捲）等道地菲律賓美食哦！

蔡英文總統再次化身蔡老師，以新南向政策為題，分享兩則例句，意在揶揄先前失言的高雄...
蔡英文總統再次化身蔡老師，以新南向政策為題，分享兩則例句，意在揶揄先前失言的高雄市長韓國瑜。照片／ 翻攝自總統臉書
分享

菲律賓新南向政策韓國瑜
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

林佳龍稱市長落選後人氣更旺 洪孟楷：忘記華航之亂？

2019-03-10 00:07

時力黨慶辦募款餐會 邱顯智：月底組選對會訂提名辦法

2019-03-09 21:27

時力3席立委選區列艱困 綠不辦初選留合作空間

2019-03-09 20:55

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

台美合辦印太宗教自由對話 蔡英文將接見美無任所大使

2019-03-09 20:42

時力3月底前組選對會 將廣提立委人選

2019-03-09 20:38

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

挑戰100公里超馬 臉友賭趙天麟會達陣

2019-03-09 17:18

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

2019-03-09 15:47

兩岸互動停滯 馬英九：影響非洲豬瘟兩岸防制合作

2019-03-09 13:56

二次年改藍磨刀霍霍 綠委喊話：微調回應軍公教

2019-03-09 13:48

王金平拋二次年改 全教產：會吸引到退休教師

2019-03-09 13:45

蔡英文赴5+2徵才博覽會 場外「拔菜」抗議

2019-03-09 13:43

觀察站／揮年改大刀 藍營小心砸自己腳

2019-03-09 13:42

冷眼集／執政者光「修理」小螺絲 國家機器怎會順？

2019-03-09 13:36

蘇貞昌稱做好戰爭準備 馬英九：政府應防止戰爭

2019-03-09 13:26

王金平謝龍介到七股 拜託選民支持選總統、立委

2019-03-09 13:20

【即時短評】對公僕砍蘿蔔、加重鞭 國家機器能順？

2019-03-09 12:11

5+2產業博覽會場內徵才 場外拔「菜」冒雨抗議

2019-03-09 11:34

國民黨下周啟動首梯立委初選 要在高市三民區逆勢突圍

2019-03-09 11:27

陸委會籲大陸革心易行 欺騙無法帶來真正和平

2019-03-09 10:54

蔡英文民調低出來選？柯文哲：「貝氏定理」不用想太多

2019-03-09 10:51

尬韓流… 3天接單23億 農委會秀「戰績」

2019-03-09 00:12

新聞眼／藍綠除了比爛 還可比好…

2019-03-09 00:04

綠剩一口氣？蘇揆：我做院長 就是解除民怨

2019-03-08 23:56

胡木源升國安局副局長 「侯友宜障礙難突破」

2019-03-08 23:54

電價漲不漲？ 蘇揆：目前不會

2019-03-08 23:46

北市立委選舉／綠來勢洶洶 港湖、士北藍面臨苦戰

2019-03-08 23:41

藍北市立委初選月中啟動 老將新秀搶進

2019-03-08 23:33

【即時短評】只能「互相漏氣」求進步？

2019-03-08 23:14

蔡總統打氣 當年「一人一口氣，硬是把民進黨撐起來」

2019-03-08 22:44

馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

2019-03-08 20:42

蔡英文承諾 逐步合理調整婦產科急難重症的健保給付

2019-03-08 20:30

給王浩宇不分區立委？吳敦義：開玩笑 沒這回事

2019-03-08 20:21

影／赴美城市外交 林右昌：讓台灣美好價值被世界看見

2019-03-08 19:47

蔡英文：口號救不了台灣 解決問題才是正辦

2019-03-08 19:27

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

「胖周瑜」鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:04
看更多

熱門文章

支持韓國瑜選總統？ 郭台銘這樣回

2019-03-09 09:15

影╱韓流下午襲台南助謝龍介 場子未爆攤販先爆了

2019-03-09 10:40

李亞萍倒下遭批奧步 余天：對手拋棄糟糠之妻

2019-03-09 10:07

抗議立委初選黑箱 王鴻薇怒辭國民黨發言人

2019-03-09 21:55

影／韓國瑜替謝龍介站台 黑衣男朝台上丟雞蛋

2019-03-09 18:07

桃市議員爆：鄭文燦曾提供王浩宇資料攻擊不聽話議員

2019-03-09 12:59

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

2019-03-09 21:38

「瑪麗亞怎麼變老師」遭抗議 韓國瑜今正式道歉

2019-03-09 16:09

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

2019-03-09 15:47

韓國瑜到台南助選 首站青龍宮現場民眾瘋狂有如暴動

2019-03-09 16:50

影／黑衣男鬧場蛋砸韓國瑜 謝龍介高喊：讓他出去！

2019-03-09 19:13

影／韓國瑜險遭蛋洗 這位巨星的回應超有哏

2019-03-09 21:56

瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能

2019-03-09 11:07

【即時短評】年改兩面刃 藍營膽戰心驚

2019-03-09 12:05

影／韓國瑜造勢場被丟雞蛋 黑衣男：對政治不滿

2019-03-09 19:35

影／阿扁支持郭國文 最強村姑：不訂特赦時間就是騙票

2019-03-09 14:54

影／王金平拋二次年改 吳敦義：修就修，別談什麼二、三次

2019-03-09 20:44

外來種入侵！當年的動物園「逃犯」 後代竟在公墓築巢…

2019-03-09 10:00

影／韓流要翻轉台南 韓國瑜：讓鬼混的政黨下台

2019-03-09 18:23

影／砲火掃到妻！亞萍倒下算哪招 余天回擊：鄭棄糟糠妻

2019-03-09 14:12

影╱168艦隊寧陽軍艦靠泊基隆港遭商船擦撞

2019-03-09 12:02

民進黨剩一口氣？ 林佳龍：敗選後我聲量反而高

2019-03-09 10:36

謝龍介痛批賴清德 給民進黨一口氣百姓先倒了

2019-03-09 13:57

韓國瑜幫謝龍介造勢站台 萬人空巷

2019-03-09 18:32

獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

2019-03-09 22:47

楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19

立委補選國民黨搶2守2 評估台南有機會勝出

2019-03-09 16:55

統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47

立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

2019-03-09 19:17

只2人挺韓？蔡正元：大牌資深立委該退休了！

2019-03-09 21:56

影／韓國瑜台南掛保證 謝龍介當選台灣政治就會改變

2019-03-09 18:20

【即時短評】對公僕砍蘿蔔、加重鞭 國家機器能順？

2019-03-09 12:11

佈局2020 國民黨立委優先提名16選區

2019-03-09 12:48

藍太陽將再啟年改戰場 綠委盼微調回應軍公教

2019-03-09 12:44

柯文哲訪美被降級？林濁水：好大喜功亂吹捧還是不行

2019-03-09 11:15

影╱力抗韓流菊姐拚了 台南徒步兩個小時拉票不覺累

2019-03-09 11:59

余天指拋棄糟糠之妻 鄭世維：他真的這樣講一定提告

2019-03-09 11:04

雙子星3月簽約恐生變？柯文哲砲轟投審會「千百會」

2019-03-09 10:02

蔡英文民調低出來選？柯文哲：「貝氏定理」不用想太多

2019-03-09 10:51

陳水扁站出來挺郭國文：為大是大非

2019-03-09 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top