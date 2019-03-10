蔡總統再次化身英文老師 臉書表達「台菲友好」

2019-03-10 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前一番「瑪俐亞變老師」言論引發爭議，菲律賓駐台代表也發表聲明表示遺憾，蔡英文總統再次化身英文老師蔡教授，以新南向為題，在臉書分享兩則英文例句，其中一則指出，菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，並在臉書標籤「台菲友好」向菲律賓表達友善，同時也在揶揄韓國瑜。

臉書最後也提到，菲律賓是新南向國家中離台灣最近的鄰居，有機會也很推薦大家試試看halo halo冰和turon（炸香蕉春捲）等道地菲律賓美食哦！

以下是蔡總統臉書全文：

The New Southbound Policy「新南向政策」是一個常在新聞英文中出現的詞彙，提供例句給各位同學參考：

說明：蔡英文總統提出「新南向政策」，幫助台灣在新階段的經濟發展，尋求新的方向和動能，並重新定位台灣在亞洲發展的重要角色，創造未來價值。

例句一

The Philippines is a key partner under our New Southbound Policy, and in 2018 the number of people flying from the Philippines to Taiwan hit 419,105, an increase of 44% from the previous year.

菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，2018年來台旅客人數較前一年成長44%，達到419,105人次。

例句二

The New Southbound Policy increases Taiwan's trade and cultural exchanges with the targeted countries.

新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。