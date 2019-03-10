5加2產業徵才…總統出席挺 場外拔菜嗆

蔡英文總統（中）昨天出席徵才博覽會，指台灣創新能力，與德、美、瑞士並列全球四大創新國。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

蔡政府上任提出「五加二」產業創新轉型策略，蔡英文總統昨天出席經濟部首場五加二產業徵才博覽會時指出，以去年瑞士世界競爭論壇的全球競爭力報告，指台灣的創新能力，與德、美、瑞士並列全球四大超級創新國，肯定五加二產業走在正確方向上。

不過，徵才博覽會場在戶外廣場舉行，由於下著綿綿細雨，上百個攤位雖搭起雨棚，求才人潮卻不多。蔡總統致詞時，「全民拔菜總部」在場外的「意見表達區」冒雨抗議，要蔡下台勿連任，但蔡的行程未受影響。

經濟部為協助招募五加二重點產業的人才，從桃園起要一連在高雄、台北、台南與台中總共舉行五場徵才博覽會。

蔡總統表示，首場徵才活動選在以「亞洲．矽谷」為主軸的桃園市，意義很清楚，這是對產業未來性及桃園發展的重視；五加二產業歷經兩年多推動，重點就是「創新、產能、就業」，已有階段性成果。

蔡總統以桃園力推AI、物聯網IoT、5G產業等，吸引微軟、谷歌、亞馬遜、思科等企業來台設研發或創新中心，物聯網產值去年破兆元，比上年度成長一成九，代表國家帶頭升級產業，專業求才若渴。

蔡總統在受邀參加雲林同鄉總會理監事聯誼會時表示，去年選舉後民進黨深刻反省，希望大家一起支持，為台灣做更多事情。她也說，現在不少假訊息，最近還有一封她沒寫過的信，大家可加入她的Facebook及LINE，隨時會獲得正確訊息。