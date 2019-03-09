時力黨慶辦募款餐會 邱顯智：月底組選對會訂提名辦法

2019-03-09 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量今年邁入第4年，今晚間在大直典華舉辦募款餐會席開85桌，相較去年126桌，規模略為縮小。民進黨秘書長羅文嘉、民進黨新任發言人李晏榕等人都出席祝賀。因應明年總統、立委選舉，時代力量佈局成外界焦點。黨主席邱顯智受訪指出，下周二(12日)決策會將討論未來選對會成員與立委提名策略，盼能在月底前組成選對會，並提出相應的提名辦法。

募款餐會現場氣氛熱絡，時代力量的新科市議員、４名國會立委以及新任秘書長陳孟秀等也都出席與會。為彰顯支持基層勞工，時代力量餐會今晚也安排部分工會列席主桌，包括臺北市醫師職業工會、藥師工會、空服員工會等。剛剛生完小孩的立委洪慈庸專心坐月子，今晚沒有出席。

針對是否立委提名是否考慮與民進黨整合？邱顯智說，相關議題須到選對會進一步討論，但時力作為青年參政平台，盼優秀青年都能有機會進入候選人名單，第一階段將優先廣提人選，第二階段才會由選對會討論是否要進行人選整合。

前黨主席黃國昌致詞表示，「今天只有2個字可以表達我的形容，就是謝謝，謝謝，謝謝大家。」他說，2015年當時代力量成立時，很多人問時力存在的意義是什麼？從2016年到現在，時力5位立委的努力，讓大家看到時力存在的價值。他認為台灣社會是講道理的社會，在前進的路上或許會有所顛簸，但他相信，只要堅持信念，一定能在台灣社會扮演重要腳色。