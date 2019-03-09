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統促明上門單挑館長卻出國 白苿莉諷：只要道歉就好

2019-03-09 20:47聯合報 記者黃國樑╱即時報導

統促黨田單黨部副主委白茉莉。 圖／擷自白茉莉臉書
統促黨田單黨部副主委白茉莉。 圖／擷自白茉莉臉書
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統促黨捍衛隊長李承龍日前在臉書上預告，將於周日即明天就到「館長陳之漢位於林口的健身房，單挑「三字經」，今天統促黨副主委何鴻源則酸，「他（館長）一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」。日前也嗆陳之漢是「俗辣」的統促黨田單黨部副主委白茉莉在臉書貼文諷刺說，大丈夫能屈能伸，只要道歉就好了。

白茉莉說，中國古云：大丈夫能屈能伸，吃燒餅掉芝麻也沒什麼~道歉就好了！她說，本黨同志以總裁張安樂「以德服人」的 訓勉為惕，自當以禮待人處事。

張安樂上月底因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把應戰」說，抬棺到立法院抗議，指控蘇貞昌煽動戰爭，不慎差點跌入棺材，此一情節被「館長」陳之漢拿到他的直播上狠酸，白茉莉等要求跟他直播，陳之漢表明不跟賣國賊直播。於是李承龍日前即放話要到成吉思汗門口跟陳之漢進行閩南語「三字經」的朗誦比賽。

前兩天，李承龍在臉書預告明天下午3點到4點間，將到林口成吉思汗找「館長」單挑「三字經」，然而，館長似乎刻意避開一場可能的衝突，買了機票出國去了，今天李承龍第二度貼文表明明天下午3到4時要到林口朗誦三字經比賽，何鴻源即在底下留言，「他一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」。白茉莉也說，「生意人厲害啊～玩權、耍權、顧裡子不要面子，務實！」

稍晚，白苿莉在自己臉書上留話，只要館長道歉，統促黨就會以禮待人！意即如果陳之漢有道歉行動，統促黨可以放過陳之漢一馬。

陳之漢館長李承龍
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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