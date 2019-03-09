王金平拋二次年改 吳敦義：修就修，不要什麼二、三次

2019-03-09 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內總統初選角力，表態爭取提名參選總統的立委王金平昨拋出，若當選將推動「二次年改」。2月中曾建議蔡政府發消費券補償年改損失的國民黨主席吳敦義晚間表示，「不希望改什麼二次，或者會有人要搞三次，該修正就要修正，我很早就講了」。

對王金平提出二次年改主張，前總統馬英九晚間受訪時則表示，「該改的部分恐怕還是要檢討，遲早會發生」。

國民黨前立委丁守中晚間在台北舉辦新春餐會，包含原本出席時間錯開的馬英九、吳敦義與王金平，最後3人意外同台。

吳敦義受訪表示，既然要重返執政，很多要撥亂反正，像民進黨政府這個年改不盡公平合理，而且違法、違憲，刻痕太深，做一些檢討調整是必須的；「我很早就講，只是沒有用二次年改來講」。

吳敦義說，一定要讓軍公教人員在職時間能維護他的尊嚴與生活，退任或退伍除役後，也要讓他們能夠過溫飽而有尊嚴的生活，這樣才能鼓勵公教軍警消同仁在職時能廉能而親近民眾，維護大家的安全，讓政府的機器能夠運作的非常良好。