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台美合辦印太宗教自由對話 蔡英文將接見美無任所大使

2019-03-09 20:42聯合報 記者林敬殷╱即時報導

美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）。 路透社
美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）。 路透社
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第二屆全球宗教自由會議的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」將在11日於台灣舉行，這場由台美合辦的活動，美方派出美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），蔡英文總統也將親自出席致詞，並於當天接見布朗貝克，表達歡迎及美方對這項國際對話的高度重視。

這次會議也是繼美國去年發起的全球宗教自由部長級會議後，首度移師海外到台灣，也是第一個舉辦的區域層次宗教自由公民社會對話。

總統府發言人張惇涵表示，美國指派具正式官方身分，相當於部長級的宗教自由大使布朗貝克來台，出席去年由美方倡議的全球宗教自由會議，移師海外的首場會議，是清楚的告訴國際社會，在自由民主這領域上，美國與台灣是價值同盟。

張惇涵說，今年適逢《台灣關係法》40周年，而就在美中貿易角力戰、區域間印太戰略架構快速成形的關鍵時刻，這場全球宗教自由會議在台灣舉辦，象徵台美間在更多核心議題上的正式合作；對於區域和國際社會來說，也形同宣示台灣是美國戰略價值同盟的夥伴。

此外，在中國遭逮捕判刑的台灣非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜，在今年2月赴美爭取國際援助時，布朗貝克曾在華府接見李凈瑜，並約定在台灣再相見，因此布朗巴克這趟行程也將與李凈瑜見面。

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