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楊翠：蔣介石不走入歷史 一再成為當代社會紛爭來源

2019-03-09 17:19聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

行政院日前確定中正紀念堂將不拆除，則以轉型方式繼續保存。促進轉型正義委員會今下午舉行「我們在這裡發生故事：臺灣民主深化進行式」系列活動第3場講座，邀請許多藝術家、大學教授、影評人和策展人等，從當代視覺藝術和國際人權角度，介紹中正紀念堂目前所正辦的展覽。促轉會代理主委楊翠致詞表示，儘管蔣介石過世已經四十四年，然而卻還不能真正走入歷史，一再成為當代社會紛爭的來源。

楊翠說，儘管蔣介石過世已經四十四年，然而卻還不能真正走入歷史，一再成為當代社會紛爭的來源。只有我們從文化、藝術的角度，深入台灣社會的集體潛意識，才能找到各種「威權象徵」的解構契機。

促轉會指出，臺灣社會轉型正義工作起步較晚，儘管解嚴迄今已逾三十年，威權體制所留下的傷痕仍未被治癒，文化領域與日常生活中的黨國意識形態也需要我們更全面地進行反思。

講座主持人馮賢賢表示，儘管今日的中正紀念堂經常舉辦各種藝文活動與展覽，但是諷刺的是，此地不但沒有陽光射入的空隙，也缺乏向外眺望的視野與開口，它本質上仍是軍事堡壘與帝王陵寢，因此並未徹底對公民社會開放。其實，在中正紀念堂體內部反思「名為中正的威權象徵」，本身便是充滿矛盾的事情，也意味著今日台灣的反思「仍在中途」，並未真正將過去的威權歷史揭開。

策展人林木材說，中正紀念堂內部是一冷峻陰森的空間，需要刻意改造，才能改造為藝術展演場地，展覽也是在思考中正紀念堂藝廊此一「威權空間」與「人權影像」並置的張力，藉由不同國籍藝術家對於不同國家威權歷史的反省與批判，邀請觀眾反思名為「中正」的偉人紀念館，是否也帶來了某種單一史觀的「既中又正」、但卻避開政治表達的「平庸之惡」。

許多關心轉型正義、關心當代視覺藝術創作的民眾，也與三位講者熱烈互動。到場參加的政治受難者林擎天表示，期望轉型正義工程能夠開啟社會更多的反思。姚瑞中的作品也喚起許多聽眾的軍旅經驗，部分年長聽眾發言分享自己年輕時的軍旅記憶。

促轉會代理主委楊翠。圖／促轉會提供
促轉會代理主委楊翠。圖／促轉會提供
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中正紀念堂轉型正義楊翠
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