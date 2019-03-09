韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

2019-03-09 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



菲律駐台代表處今天公開一封前天即7日，由菲駐台代表班納友寫給高雄市長韓國瑜的信函內容，對於韓國瑜日前「瑪麗亞怎麼變老師了」的發言，班納友表示深切的遺憾。

韓國瑜近日在台北參加工商協進會理監事聯席會時，會中企業代表向韓國瑜建議，高雄缺乏會說英文且有國際移動能力的中高階人才，應積極引進菲律賓的白領以及技術人才到高雄，但韓卻回應表示，「引進菲律賓人才，這恐怕對高雄人、台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」因此引發爭議，一些菲籍移工對此表示很生氣。

班納友在函中表示，對於您（即韓國瑜）在回應有關雇用菲籍人士擔任英文老師，讓高雄蛻變為一個雙語城市的建議時所做的發言，我們感到深切的遺憾。

他說，菲律賓是世界第四大使用英語的國家，有著百分之九十二的人口以英語作為第二語言，代表處對於您（韓國瑜）使用瑪麗亞這個詞彙十分不以為然，這個名詞用來指涉外國移工時，隱含著負面的意涵。

他表示，菲律賓致力於當菲國人民選擇到海外工作，好更有效地供養他們的家庭時，在審核時致力於達到最高水準，以提升他們在雇用國從事建設時的品質。

班納友說，但支持與保護菲國人民的尊嚴、犧牲與對國家發展的貢獻，避免他們被輕率而不當地貼上標籤，是代表處無可推卸的責任，他表示，我們期待當我們繼續支持您的市政府的同時，看到您（韓國瑜）對此一問題有所考量。