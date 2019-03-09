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影／砲火掃到妻！亞萍倒下算哪招 余天回擊：鄭棄糟糠妻

2019-03-09 14:12聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

交通部長林佳龍今天(9日)上午，到三重陪著黨內立委補選候選人余天一起到重新橋下的跳蚤市場掃街拜票，林佳龍表示去年選舉有選民想要教訓民進黨，自己成為最主要的「受害者」，他強調已經有選民後悔了，而為了幫余天輔選，林佳龍拿自己當例子，表示自己敗選之後人氣扶搖直上，可雖然聲量高、人氣旺，但已經都來不及了，林佳龍希望選民不要做後悔的事，一起支持余天。

補選投票日倒數七天，選情愈趨緊繃，余天一早對2008年妻子李亞萍在選前之夜倒下被批奧步一事，感到非常憤怒，他解釋李亞萍長期患有氣喘，當天是因為天氣冷，現場又瀰漫鞭炮煙塵，李亞萍才會倒下送醫，余天更嗆說自己跟李亞萍結縭近50年，都沒有離過婚，反批鄭世維過去擔任議員時拋棄自己的糟糠妻，跟助手一起，對此鄭世維回嗆如果是事實請余天拿出證據，如果不是事實將保留法律追訴權，要余天不要低估他捍衛家庭的決心，而鄭世維私下也提到如果余天真講這些話，他一定會提告。

另外選舉公報出爐，鄭世維在政見欄上除了放上自己的政見之外，還放上了高雄市長韓國瑜及新北市長侯友宜的照片，對此余天質疑鄭世維有沒有得到兩位市長的許可，更疑問選委會怎麼可以這樣，狠酸到底是侯友宜要選，還是韓國瑜要選。只是對於對手的質疑，鄭世維顯得老神在在，他表示這是合法的，回酸余天要選立委卻連法令都不清楚，還能當立委嗎。

聽到對手講到自己家庭，愛家的鄭世維不忘和一旁妻子互相鼓勵。記者葉英豪／攝影
聽到對手講到自己家庭，愛家的鄭世維不忘和一旁妻子互相鼓勵。記者葉英豪／攝影
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交通部長林佳龍（右）上午陪同民進黨三重立委補選候選人余天（中），在重新橋觀光市集...
交通部長林佳龍（右）上午陪同民進黨三重立委補選候選人余天（中），在重新橋觀光市集掃街，開心跟民眾玩自拍。記者林澔一／攝影
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鄭世維林佳龍韓國瑜
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