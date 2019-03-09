影／砲火掃到妻！亞萍倒下算哪招 余天回擊：鄭棄糟糠妻

2019-03-09 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天(9日)上午，到三重陪著黨內立委補選候選人余天一起到重新橋下的跳蚤市場掃街拜票，林佳龍表示去年選舉有選民想要教訓民進黨，自己成為最主要的「受害者」，他強調已經有選民後悔了，而為了幫余天輔選，林佳龍拿自己當例子，表示自己敗選之後人氣扶搖直上，可雖然聲量高、人氣旺，但已經都來不及了，林佳龍希望選民不要做後悔的事，一起支持余天。

補選投票日倒數七天，選情愈趨緊繃，余天一早對2008年妻子李亞萍在選前之夜倒下被批奧步一事，感到非常憤怒，他解釋李亞萍長期患有氣喘，當天是因為天氣冷，現場又瀰漫鞭炮煙塵，李亞萍才會倒下送醫，余天更嗆說自己跟李亞萍結縭近50年，都沒有離過婚，反批鄭世維過去擔任議員時拋棄自己的糟糠妻，跟助手一起，對此鄭世維回嗆如果是事實請余天拿出證據，如果不是事實將保留法律追訴權，要余天不要低估他捍衛家庭的決心，而鄭世維私下也提到如果余天真講這些話，他一定會提告。