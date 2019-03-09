謝龍介痛批賴清德 給民進黨一口氣百姓先倒了

2019-03-09 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南第二選區立委補選，國民黨候選人謝龍介今天由立法院前院長王金平陪同，從西港慶安宮參拜後掃街拜票，對於行政院前院長賴清德一早就到西港慶安宮市場陪民進黨候選人郭國文拜票，他說歡迎民進黨「拷貝」行程，但接著痛批賴清德說要民進黨只剩最後一口氣的說法，還說台南是民主聖地，其實現在是百姓「起性地」（台語同音字，指生氣）。

謝龍介今天激動指出，他最近替農漁民做了很多事情，昨天也幫麻豆文旦找到訂單，但都不敢說，因為被人抹黑是「紅色訂單」、「買辦」，令他相當氣憤，農漁產品最重要的就是通路，建立了通路，農民就能專心生產，荒廢的田地也能再耕作，民進黨政府看不起韓國瑜到東南亞爭取3億元訂單，但有3億就有30億有300億。

謝龍介說，賴清德指選立委不是選一個會賣魚貨和水果的人，但兩天後蔡英文就到楠西賣水果，民進黨拿香對拜，看不起他做的事，但現在還不是得跟進，只要是為農漁民做事，都是好事。