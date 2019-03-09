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蘇貞昌稱做好戰爭準備 馬英九：政府應防止戰爭

2019-03-09 13:26聯合報 記者周志豪╱即時報導

行政院蘇貞昌昨在立院答詢時重申，為了維護和平，只能做好戰爭準備。前總統馬英九今受訪回應，一個政府本來的功能是要防止戰爭發生，而不是一天到晚要打要怎樣，不必把兩岸氣氛搞得這麼緊張，全國老百姓都不希望政府往這個方向走下去。

國民黨主席吳敦義則說，對於蘇貞昌的談話，人民自有公評。

蘇貞昌行政院吳敦義
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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