王金平謝龍介到七股 拜託選民支持選總統、立委

2019-03-09 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



前立法院長王金平今天上午陪同台南市立委候選人謝龍介到七股龍德宮參拜，祈求謝龍介順利當選。王金平表示，20多年來 地方沒什麼發展，政府做的也有限。

王金平說，他感受到民進黨執政後，人心思變。他稱讚謝龍介當了多年議員，了解民眾需求，很接地氣。謝知道地方最需要的是農漁產品能順利銷售，並賣得好價錢

這次他也搭上韓流，和高雄市長韓國瑜合作，一起將台南的農漁產品在國際上打出一條通路。這次若民眾踴躍投票，讓投票衝高到四、五成，他一定會當選。

王金平也同時向在場民眾宣布，自己將參選總統，若他能順利當選，謝龍介在剩下8個月任期內也將農漁產品通路鋪好，不管是往西到大陸，往南到東南亞，往北到日本，還是往東到美國，都能幫助農漁民。所以明年的選舉，也還要讓謝龍介繼續連任 。

謝龍介說，在這個選區，選民的需求就是把農漁產品賣出去，這沒有什麼眉角，就看有沒有心而已。 過去大家疼惜民進黨， 從縣長到市長、立法委員，讓他們當選26年，都沒有進步，這就是「寵豬舉灶，寵子不孝」。因為躺著選就會上了，四年又四年，人也懶惰了。這回聽說民進黨已經是「躺著喘」，這就表示選民想要改變。

謝龍介也暗批賴清德，過去選前來拜拜， 當選後卻要滅香滅爐，是有嘴無心，「提籃子假燒金」。 所以社會要改變很簡單， 只要民眾展現意志，在3月16日用選票改變台灣的社會。