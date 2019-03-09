二次年改藍磨刀霍霍 綠委喊話：微調回應軍公教

2019-03-09 13:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡政府強推軍公教年改，被視為去年敗選因素之一，據傳蔡政府尚無調整年改政策的打算，民進黨立委喊話希望中央能「微調」政策。圖為立院二讀通過軍人年改案，國民黨團舉標語抗議畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

府院不轉彎 第一線綠委壓力大

蔡政府力推軍公教年改，綠營內部坦言去年敗選，年改是一大因素。明年大選藍營將再啟年改戰場，據了解，府院尚無調整年改政策的打算，但第一線面對選戰的民進黨立委卻十分憂慮，直言在政策大方向不變的情況下，府院高層務必再多方考量，希望有機會微調以回應軍公教。

民進黨九合一大敗，年改政治效應尚未結束，軍公教族群持續醞釀2020年要「再教訓」民進黨。選區較多軍公教的綠營立委人人自危，民進黨立委許智傑就提出公教年資補償金的相關修法，希望年改方向不變，「但要讓公教人員覺得國家有替他們著想」。

許智傑說，選舉當然會有壓力，但年改議題並非全然以選舉考量，他從執政黨啟動年改以來就一直主張，年改方式正確，但方法及速度有調整空間。例如軍人有特殊性，年資補償金並未落日，但公教人員也很辛苦，他希望幫公教爭取比照軍人的補償金制度。

綠委：難道藍執政年金不用改、退撫基金不會破產？

民進黨立委黃國書說，民進黨推動年改，流失軍公教選票是必然，但政府必須很努力說服社會與受影響者。過去立法院審查年改法案，國民黨根本不想面對，提不出版本；現在國民黨要操作年改議題獲取政治利益，但難道國民黨執政年金不用改、退撫基金不會破產？

藍營以年改議題大軍壓境，府院黨目前按兵不動；但有民進黨立委坦言，第一線立委壓力很大，「之前確實砍得太大力」，如果朝野真能提出修法版本，在不會劇烈影響財務的前提下，府院高層及黨內立委都務必要再多方考量，「如果有機會當然希望微調，回應軍公教。」

據了解，執政高層目前尚無調整年改政策的計畫，因此，面對藍營有意重啟年改戰場時，相關人士都顯得很低調，不願多談。