【即時短評】對公僕砍蘿蔔、加重鞭 國家機器能順？

2019-03-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



國家如果是一部機器，政務官就是最關鍵的馬達，常任文官則如同螺絲，串連起每個機構讓機器運轉。但若是國家機器運轉不順，只是不斷緊螺絲，卻不檢討馬達是否裝在合適的機器中，只在螺絲上作文章，不順還是不順。

在選舉的光譜中，軍公教長期被視為是藍營鐵票，因此，民進黨執政要推動年改，本來就會引發政治聯想。加上年改過程中，綠營不時有政治人物將軍公教形塑成貪得無厭，拖垮財政的米蟲，這種被砍刀還要被吐口水的痛，從去年九合一大選就開始發酵。

年改之痛未消，現在標榜「衝衝衝」的蘇貞昌，新官上任第一天，一把火就燒向桃機防疫，飆罵防檢官員對業務不熟悉，也不管官員是不是被電火球的威名嚇傻了；緊接著來的春節假期，蘇貞昌一句「假日門市」，好像把國道連假塞車的問題，歸責官員皮沒繃緊；現在碰到夜店酒醉鬧事，又嗆要拿警局長來祭旗，難道關了夜店，酒品差的貪杯之人，就不會在其他地方惹事生非?

反觀蘇內閣上任後，華航機師罷工引發民怨，外傳是新潮流力挺的何煖軒繼續留在華航董座位置，因為民進黨派系平衡出任交通部長的林佳龍，專不專業似乎不是蘇貞昌用人考量。主計長朱澤民對於政院水餃幾年沒漲說引發爭議，蘇貞昌也只說「他有時候不太會講話」輕輕帶過。蘇貞昌對政務官的態度，相較於對常任文官的高標準，難怪一直以來外界總以科長來形容蘇貞昌。