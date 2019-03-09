5+2產業博覽會場內徵才 場外拔「菜」冒雨抗議

2019-03-09 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



政府近年力推5加2產業創新升級，經濟部因應產業需求舉辦五場系列徵才博覽會，首場於桃園展演中心藝文廣場登場，並以「亞洲．矽谷在桃園」為活動主軸，蔡英文總統到場致詞。全民拔菜總部等數十人帶著「桃園拔菜大戰」等標語在場外抗議，不過，陳情者被警方安排到距離會場超過500公尺外的意見表達區，蔡英文參與徵才博覽會行程未受影響。

因蔡英文日前對外媒表將競選總統連任，全民拔菜總部號召今天到徵才博覽會外展開「拔菜大戰」，要求蔡下台，不要再連任。桃園雨勢不斷，數十人撐傘或穿著雨衣在場外表達訴求，高喊標語直指蔡英文上台後，讓他們退休金被砍、尊嚴被踐踏，抗議半小時離去。

5加2產業徵才博覽會首場今天在桃園登場，現場有百家廠商進駐擺攤，提供2000個職缺，包括台達電、仁寶、日月光等桃園等大廠都來設攤，提供包括電子、製程、軟體相關工程師等職缺，半數職缺月薪可達4萬元，部分職缺薪資甚至高達10萬元。不過徵才博覽會場地在戶外，一早開始雨勢不斷且天氣濕冷，主辦單位雖替攤位區搭起雨棚，但參與人潮不如預期。

蔡英文、經濟部政務次長曾文生、工業局長呂正華、行政院政務委員龔明鑫、桃園市長游建華等人到場參與博覽會開幕。蔡英文致詞指出，5加2產業已有階段性成果，尤其桃園發展亞洲矽谷計畫，微軟、GOOGLE、亞馬遜、思科等企業都到桃園設研發或創新中心，而台灣物聯網產值也在去年達到1兆元，比上年度成長19％，有成果表示也出現對專業人才求才若渴。

「創新就是未來！」蔡英文說，台灣的創新能量得到國際的肯定，去年瑞士競爭論壇公布全球競爭力報告，台灣排名第13。其中特別在創新能力項目，台灣與德國、瑞士等國家並列為四大超級創新城市，代表推動5加2產業是走在正確道路上，創造優質與高薪的工作機會。