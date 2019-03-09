國民黨下周啟動首梯立委初選 要在高市三民區逆勢突圍

2019-03-09 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰2020立委選舉，國民黨上午發新聞稿宣布下周一公告啟動下屆立委第一梯次初選提名作業。原本規畫現任17個立委選區都要納入，但因台北市第六選區（大安區）與連江縣2區，地方仍待整合，確定延後。

值得注意的是，為在屬艱困選區的南台灣重點突破，國民黨今天公告的首波初選提名選區，特別將評估明年勝選機會大的高雄市立委第五選區（三民區）也納入首波初選選區，盼能重點突圍。

國民黨表示，立委第一梯次初選提名作業將於3月11日公告、3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查，4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會核議正式提名。

第一梯次提名選區包括台北市第三選區（中山松山）、第四選區（內湖南港）、第七選區（信義）及第八選區（中正文山）；新北市第九選區（永和）、第11選區（新店）；桃園市第三選區（中壢）、第五選區（平鎮）；台中市第二選區、第八選區；高雄市第五選區（三民）；新竹縣第一選區（北區）、苗栗縣第一、二選區；南投縣第一、第二選區。

根據提名要點，這次立委初選比照去年縣市長提名，參選人領表時要先繳交領表費10萬。之後正式登記時，還要繳交初選保證金50萬與50萬選舉作業費，等於參與初選須繳110萬元。

但黨務人士強調，除領表費不會退還外，用於辦理民調與黨員投票的選務作業費則是多退少補。至於保證金部分，只要初選走完後，未違紀參選就會退還。