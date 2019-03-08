親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台日中三邊關係
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
公投修法避亂象
政治
軍事
綜合

胡木源升國安局副局長 「侯友宜障礙難突破」

2019-03-08 23:54聯合報 記者李承穎王長鼎／連線報導

新北市警察局長胡木源將升任國安局副局長，警政署昨公布由航空警察局長陳檡文升任新北市政府警察局局長，署長陳家欽表示，兩度與新北市長侯友宜溝通，敲定這起人事案。

警政署同時公布由警政委員黃嘉祿調任航警局長，警政委員楊春鈞調任國道警察局長，桃園市警局副局長詹永茂調任基隆市警察局局長，相關人事於十一日交接。六都其他市警局長人事仍在角力。

新北市警局為將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）辦感恩茶會。 記者王長鼎...
新北市警局為將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）辦感恩茶會。 記者王長鼎／攝影
分享
胡木源昨在新北市警局為他舉辦的感恩茶會上，直言他在刑事局擔任大隊長任內，雖屢破大案並破格升遷，但與侯友宜相比，「這是一

個短時間內，難以突破的侯友宜障礙和門檻」。

胡木源說，民國七十四年三月到刑事局擔任二線一星偵查員至八十年，他因三次破格升任至大隊長，是他認為最有工作成就感的一段時間。自民國七十九年至八十年間，有過十二次因破案、一次記兩大功的紀錄；歷經十一次冒險犯難的槍戰，警察獎章從三等一級到一等一級，統統都領過，不但領滿甚至還重複，但仍比不上侯友宜。

不過，胡木源也非一帆風順，擔任高雄市警局新興分局長時，因員警包庇色情集團貪瀆案被調職；在台中市警察局長任內，因翁奇楠槍擊命案，改調保三總隊長。

他說，人生有起伏與高低潮，跌倒兩次都能再爬起來，鼓勵所有警界同事，要有正向思維，只要努力就會有回報。

警察侯友宜
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

綠剩一口氣？蘇揆：我做院長 就是解除民怨

2019-03-08 23:56

新聞眼／藍綠除了比爛 還可比好…

2019-03-09 00:04

尬韓流… 3天接單23億 農委會秀「戰績」

2019-03-09 00:12

電價漲不漲？ 蘇揆：目前不會

2019-03-08 23:46

北市立委選舉／綠來勢洶洶 港湖、士北藍面臨苦戰

2019-03-08 23:41

藍北市立委初選月中啟動 老將新秀搶進

2019-03-08 23:33

【即時短評】只能「互相漏氣」求進步？

2019-03-08 23:14

蔡總統打氣 當年「一人一口氣，硬是把民進黨撐起來」

2019-03-08 22:44

馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

2019-03-08 20:42

蔡英文承諾 逐步合理調整婦產科急難重症的健保給付

2019-03-08 20:30

給王浩宇不分區立委？吳敦義：開玩笑 沒這回事

2019-03-08 20:21

影／赴美城市外交 林右昌：讓台灣美好價值被世界看見

2019-03-08 19:47

蔡英文：口號救不了台灣 解決問題才是正辦

2019-03-08 19:27

蔡英文參拜台南寺廟 邀民眾共同顧好主權

2019-03-08 19:04

柯P訪美被降級稱尊重駐處安排 外交部打臉了

2019-03-08 18:47

影／王欣儀「蹭韓流」宣布選立委 大安區立委參選爆炸

2019-03-08 18:02

批執政黨撒錢惹蘇揆不悅 韓國瑜：沒藍綠只是善意提醒

2019-03-08 18:00

中影被認附隨組織凍結資產 停止執行尚未定數

2019-03-08 17:52

台灣經濟有沒有效？蔡英文：有效 只是時間未到

2019-03-08 17:51

【重磅快評】鄭文燦呼喚賴清德 隱藏蔡英文的小算盤

2019-03-08 17:46

影／針對「九二共識、中華民國」 蘇貞昌舌戰陳超明

2019-03-08 17:28

民進黨只剩一口氣？陳其邁：須更謙虛傾聽民意

2019-03-08 17:19

藍委質詢播影片「靜音」 蘇揆：中國就不要台灣有聲

2019-03-08 16:25

鄭文燦炫白宮行 林濁水：本來該難過的卻成台灣之光

2019-03-08 16:06

獨派基隆火車站前蔣介石銅像繞圈抗議 蔡丁貴：快拆除

2019-03-08 15:46

丁守中明辦感恩餐會 藍營「太陽」都將出席

2019-03-08 15:43

女大生不愛柯文哲！王育敏：綠愛陳其邁、藍愛蔣萬安

2019-03-08 15:16

曾被叫瑪麗亞 Kolas：拒絕種族歧視

2019-03-08 15:05

紓解農業缺工 陳吉仲：4月引進印尼450名研習生

2019-03-08 14:36

農產外銷日本捷報 訂單破23.7億元

2019-03-08 14:33

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

2019-03-08 14:23

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：同名同姓粉絲

2019-03-08 14:02

【重磅快評】算數無誤799 王浩宇新南向問政勢成明星

2019-03-08 13:49

總質詢不請蘇揆上台 黃昭順：實問虛答請他幹嘛

2019-03-08 13:18

婦產科急難重症健保給付 蔡總統：會逐步調整

2019-03-08 13:13

公投是否與大選脫鉤 學者看法分歧

2019-03-08 13:02

綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐

2019-03-08 12:48

影／未來電價漲不漲 蘇貞昌：只能說目前不漲

2019-03-08 12:38

國際婦女節 蔡英文：盼有天大家叫我總統而不是女總統

2019-03-08 12:29
看更多

熱門文章

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

2019-03-08 14:23

綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐

2019-03-08 12:48

卯上了！潘恒旭：王浩宇若選立委 我奉陪一起選

2019-03-08 12:06

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河籲喊話謹慎三思

2019-03-08 10:57

王金平承諾當選重提「二次年改」 親自簽字絕不食言

2019-03-08 19:19

為選立委批韓國瑜？王浩宇：藍給不分區立委我拒絕

2019-03-08 13:50

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

這句話常用來騙神明、討選票 余天喊出來效果是…

2019-03-08 10:00

侯友宜請大家票投鄭世維 余天：他不夠朋友

2019-03-08 11:04

鄭文燦炫白宮行 林濁水：本來該難過的卻成台灣之光

2019-03-08 16:06

我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸

2019-03-08 10:48

鄭文燦授意打韓國瑜？王浩宇反擊潘恒旭「亂放話」

2019-03-08 10:19

柯P訪美被降級稱尊重駐處安排 外交部打臉了

2019-03-08 18:47

馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

2019-03-08 20:42

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

2019-03-08 15:55

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：同名同姓粉絲

2019-03-08 14:02

王浩宇為何打韓國瑜？潘恒旭解讀：可能鄭文燦授意

2019-03-08 09:33

【重磅快評】算數無誤799 王浩宇新南向問政勢成明星

2019-03-08 13:49

謝龍介賣麻豆文旦 最強村姑：別來騙選票

2019-03-08 17:32

台灣塔爭議 盧秀燕：兩個男生吵架我來解決

2019-03-08 14:29

謝龍介麻豆代天府賣柚子 民進黨質疑唬選民害農民

2019-03-08 14:35

韓國瑜宴陸國台網 柯文哲：很正常有什麼奇怪

2019-03-08 10:14

韓國瑜主張設自由經濟示範區 財長蘇建榮說不

2019-03-08 21:46

舉杯照惹議 韓國瑜：應酬難避但知道該怎麼做

2019-03-08 13:51

謝龍介向神明下跪立誓 簽約賣出50貨櫃麻豆文旦

2019-03-08 16:20

抗日國寶戰車拼裝四不像 爆出履帶被當「廢鐵」賣了

2019-03-08 12:24

高雄醫療觀光元年啟動 韓國瑜：列市政優先項目

2019-03-08 11:19

柯文哲訪美行程被降級？ 華府行只參訪國會大廈

2019-03-08 12:47

影／針對「九二共識、中華民國」 蘇貞昌舌戰陳超明

2019-03-08 17:28

金門人後送不及喪命 張善政：建國際醫療專區一舉數得

2019-03-08 09:58

給王浩宇不分區立委？吳敦義：開玩笑 沒這回事

2019-03-08 20:21

影╱韓流周六再襲台南 韓國瑜合體許淑華挺謝龍介

2019-03-08 10:18

卓榮泰臉書po阿扁與郭國文合照 阿扁比2號

2019-03-08 21:17

【即時短評】只能「互相漏氣」求進步？

2019-03-08 23:14

以色列衛星公司用轟6炒台海情勢 專家跑出來打臉

2019-03-08 13:16

立委補選台南傳棄保 謝龍介：人民作主我不怕

2019-03-08 15:42

于北辰說鬼故事 靶位擾墓仔埔 深夜先人竟來溝通

2019-03-08 12:16

八年級女航醫同乘IDF 挨8G高轉彎力體驗飛行壓力

2019-03-08 15:10

韓國瑜、韓冰來站台？ 鄭世維：聯繫結果她應該會來

2019-03-08 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top