胡木源升國安局副局長 「侯友宜障礙難突破」

新北市警察局長胡木源將升任國安局副局長，警政署昨公布由航空警察局長陳檡文升任新北市政府警察局局長，署長陳家欽表示，兩度與新北市長侯友宜溝通，敲定這起人事案。

警政署同時公布由警政委員黃嘉祿調任航警局長，警政委員楊春鈞調任國道警察局長，桃園市警局副局長詹永茂調任基隆市警察局局長，相關人事於十一日交接。六都其他市警局長人事仍在角力。

新北市警局為將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）辦感恩茶會。 記者王長鼎／攝影 分享 facebook 胡木源昨在新北市警局為他舉辦的感恩茶會上，直言他在刑事局擔任大隊長任內，雖屢破大案並破格升遷，但與侯友宜相比，「這是一

個短時間內，難以突破的侯友宜障礙和門檻」。

胡木源說，民國七十四年三月到刑事局擔任二線一星偵查員至八十年，他因三次破格升任至大隊長，是他認為最有工作成就感的一段時間。自民國七十九年至八十年間，有過十二次因破案、一次記兩大功的紀錄；歷經十一次冒險犯難的槍戰，警察獎章從三等一級到一等一級，統統都領過，不但領滿甚至還重複，但仍比不上侯友宜。

不過，胡木源也非一帆風順，擔任高雄市警局新興分局長時，因員警包庇色情集團貪瀆案被調職；在台中市警察局長任內，因翁奇楠槍擊命案，改調保三總隊長。

他說，人生有起伏與高低潮，跌倒兩次都能再爬起來，鼓勵所有警界同事，要有正向思維，只要努力就會有回報。