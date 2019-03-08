【即時短評】只能「互相漏氣」求進步？

2019-03-08 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上周到星馬「拚經濟」，一邊搶訂單，一邊卻傳來農委會主委陳吉仲反酸都是「既有通路」，雙方隔空駁火。陳吉仲今天把問題推給「媒體下標」，但改口感謝韓國瑜幫農產品爭取到訂單，至少轉向「一致對外」，不再「國內互打」。

朝野競爭不足為奇。民進黨從去年九合一選舉慘敗之後，氣勢未見回升，行政院前院長賴清德甚至說出「只剩一口氣」，韓國瑜補上一句：「現在的民進黨，就像國民黨當初要倒時，一直撒錢、發福利政策…」行政院長蘇貞昌今天隨即反嗆：「原來國民黨當初快倒的時候就是到處撒錢，終於聽懂韓國瑜講的話了。」「酸度」破表。

但政黨競爭，不能昧於事實，也該以人民福祉為先。地方首長願意為農漁民爭取更多訂單，絕對是值得鼓勵的好事。儘管分屬不同政黨，中央政府即使「吃味」，也不必酸言酸語，讓人在國外的地方首長還要應付中央官員的指指點點。

就算韓國瑜拿下的訂單都是「既有通路」，但至少是「新的訂單」；而在朝野競爭之下，農委會也拚出成績，讓蔡總統拿來「說嘴」。

蔡英文總統肯定農委會打造農業行銷國家隊、擴展新興市場、農產品出口激增，也強調尋求穩定長約、確保收益穩定、農產品永續經營。但這些都是政府該做，也是中央可以協助地方、地方可以配合中央，甚至，為了避免重複通路，中央更該找來地方，作更有系統地整合。

台灣有句諺語：「互相漏氣求進步。」政黨之間的酸言酸語，或可視為「互相漏氣」。但事實證明，政黨除了「比爛」，更可以「比好」。

過去馬英九被批評「出賣台灣」，他經常以「出賣台灣的水果」笑著回應。蘇貞昌說得好，地方中央一起努力，只要東西能夠賣得出去，都是對台灣好。