蔡總統打氣 當年「一人一口氣，硬是把民進黨撐起來」

2019-03-08 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統稍早在臉書發文，分享一則與郭國文認識的故事，她說「賴清德院長說的『一口氣』，提醒了我們要一起來拚台南這一席立委補選。」「民進黨2008年曾經跌倒過，我們曾經失去很多，輸到幾乎只剩「一口氣」。但那之後，全黨上下就憑著這「一口氣」，勇敢面對接下來的每一場補選，我們『一人一口氣』，硬是把民進黨撐起來，這就是台灣人拚剩一口氣也要拼落去的精神。」

蔡總統說，一口氣，可以揮出逆轉全壘打；一口氣，可以投入關鍵三分球；一口氣，可以衝破終點線；一口氣，郭國文可以為台南拼未來。一人一口氣，大家作伙來顧台灣。

以下是蔡總統臉書全文：

今晚想跟大家分享一個故事。

1996年，我在政大當老師。有一天，我接到電話，一位自稱「台灣勞工陣線」的年輕人說，想要邀請我參加座談，講講台灣加入WTO對勞工的影響。

那是一個GATT（關稅暨貿易總協定）剛剛換軌成WTO的時代。除了少數專業人員，台灣還沒有什麼人在關心。我雖然有參與當時的談判，但也沒什麼名氣。接到這通電話，有點訝異也有點好奇。

我問他，你想要知道什麼？他用略帶羞澀但充滿理想的聲音說：「加入WTO，會不會衝擊台灣勞工的工作權？」

一聽到這個問題，我當下就跟他說，你把想知道的問題，一個一個擬給我，我來跟你們說明。

這位年輕人真的回去跟其他同伴討論，也把他們想知道的問題一個一個擬給我，我們也就針對台灣勞工在那個年代的問題，有了一場充實的討論。

後來這位年輕人並沒有消失，他不但持續為勞工奮鬥，最後還走入了政壇，參選議員為台南鄉親服務。

他不是一個會搶風頭的人，他的名字好唸又容易記住，每個小朋友上學一定會唸他名字，因為他就是 #郭國文。

國文課很重要，郭國文的這場選舉也很重要。賴清德院長說的「一口氣」，提醒了我們要一起來拚台南這一席立委補選。

民進黨2008年曾經跌倒過，我們曾經失去很多，輸到幾乎只剩「一口氣」。但那之後，我們全黨上下就憑著這「一口氣」，勇敢面對接下來的每一場補選。雖然有勝有敗，但是我們「一人一口氣」，硬是把民進黨撐起來，這就是台灣人拚剩一口氣也要拼落去的精神。

一口氣，可以揮出逆轉全壘打！

一口氣，可以投入關鍵三分球！

一口氣，可以衝破終點線！

一口氣，郭國文可以為台南拼未來。一人一口氣，大家作伙來顧台灣。