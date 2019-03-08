助台灣挺過金融風暴 中研院院士麥朝成77歲辭世

2019-03-08 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



知名經濟學者、中研院士麥朝成辭世，享壽77歲。 聯合報系資料照／記者蔡育豪攝影 分享 facebook

中研院院士麥朝成院士3月6日於台北辭世，享壽77歲。

中研院表示，麥朝成院士是台灣經濟學界的重要學者，其專長為個體經濟學、區域經濟及國際貿易領域。麥院士一生除著力於學術研究，更心繫國家政經發展。任職中研院期間，與陳昭南院士鼓勵國內學者積極投稿國際期刊，不僅為我國經濟學界產生強烈的正向外溢效果，亦培養出眾多傑出的經濟學人才。

1997年亞洲金融風暴時期，麥朝成提出「對我國當前經濟問題之剖析與對策」報告，予政府構思解決方案，化解國內經濟危機；後更於2000年出任總統府國策顧問，致力將所學貢獻於國家公共政策，賢勞卓著。

麥朝成為美國德州農工大學經濟學博士，於1987年至1993年間任中研院中山人文社會科學研究所（現為人文社會科學研究中心）所長；於中研院擔任多屆評議員，並為人文社會科學研究中心學術諮詢委員會委員兼召集人，同時為經濟研究所、台灣史研究所、法律學研究所之學術諮詢委員會委員，對於中研院院務發展及人文社會科學研究工作之推動貢獻良多。

麥朝成曾獲頒教育部終身榮譽國家講座、經濟學傑出貢獻獎、並獲4次國科會傑出研究獎、中華教育文化基金會傑出研究獎。曾任中華經濟研究院院長、行政院經濟建設委員會諮詢委員、淡江大學產業經濟系特聘講座教授，於1994年獲選為本院第20屆院士。

麥朝成告別式訂於4月3日上午舉行，並於3月11日至31日每日下午一點至四點於龍巖民權會館501貴賓室開放門生故舊悼念。治喪相關事宜請洽中研院人文社會科學研究中心，聯繫電話(02)2789-8114。