蔡英文承諾 逐步合理調整婦產科急難重症的健保給付

2019-03-08 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天是國際婦女節，蔡英文總統接見國際婦產科醫學聯盟成員時，歡迎守護婦女健康的國際友人前來台灣參加「台灣婦產科醫學年會」，她也希望國際訪賓能繼續在國際場合為台灣發聲。此外，她也承諾婦產科急難重症的健保給付，未來也可以逐步、合理調整。

蔡總統表示，在過去半個世紀，「世界婦產科醫學會」幫助了非常多國家與偏遠地區的婦女，有效降低孕產婦的死亡率；包括聯盟理事長普瑞德雷(C.N.Purandare)在印度推動孕產婦的「Saving Lives」運動，珍妮康里(Jeanne Conry)教授研究環境對婦女健康的影響，都為改善婦女健康權益做出巨大貢獻。

蔡總統也對陪同來訪的「台灣婦產科醫學會」表達感謝之意，她說，特別感謝「台灣婦產科醫學會」照顧台灣婦幼健康，2017年台灣的孕產婦死亡率已經降至十萬分之九點八，胎兒性別篩檢也已經禁止。

蔡總統也感謝「台灣婦產科醫學會」對政府施政提供寶貴建議，衛福部和「台灣婦產科醫學會」共同推動的「生產事故救濟條例」從2016年上路以來，改善了醫病關係，醫院的婦產科也都開始招滿，這是好消息。

最後，蔡總統感謝「台灣婦產科醫學會」用醫療讓台灣走向國際，「你們每一位都是台灣的醫療國家隊」。她說，婦產科醫師在前線打拚，政府也會做所有醫師的後盾，「我們會持續落實分級醫療，而過去遇到問題的母嬰親善評鑑政策，我們也已經修正；對於婦產科急難重症的健保給付，未來也可以逐步、合理調整」。