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影／赴美城市外交 林右昌：讓台灣美好價值被世界看見

2019-03-08 19:47聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

緊接著桃園市長鄭文燦後，基隆市長林右昌傍晚也赴美訪問，林右昌表示，台灣的外交處境相當艱困，而城市外交是現階段最能突破困境的，他身為台灣隊的一員，必須勇往直前，最重要的是，要推銷台灣及基隆，讓台灣美好價值被世界看見。

林右昌與市議員等訪問團一行16人，晚間出訪美國訪問11天，他在桃園機場接訪問時表示，此行主要為城市外交，將在紐約與僑胞進行交流，並前往華府，拜會白宮、國務院相關機構；所拜會的層級也與桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲在未來拜會的層級都是一樣的，希望讓美國政界更了解台灣的狀況，給台灣更多的支持與協助。

對於蔡英文總統是否有交代任務，林右昌說，縣市長出訪屬於城市外交，總統並沒有交付任務，但希望能在紐約時，與正在訪美的鄭文燦有機會碰面。

由於鹽湖城是基隆最大的姊妹市，林右昌特別提到，今年是兩市結為姊妹市的40週年，希望藉著拜訪，表達兩市友誼深厚，並促進經濟、文化、體育等各項交流。 最後一站會到西雅圖，參訪微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon Go)等知名跨國大企業，去學習最新的科技應用型態與發展，林市長說，很多台灣科學家在這些公司任職，也會與他們互動拜訪，了解他們的工作狀況及最新研究趨勢與結果，作為未來基隆產業規劃的參考。

台灣目前正進行立委補選，林右昌也說，返台時立委補選已經結束，希望民進黨在立委補選上能有好的成績。

基隆市長林右昌傍晚赴美訪問，出訪前在桃園機場向媒體揮手致意。記者鄭超文／攝影
基隆市長林右昌傍晚赴美訪問，出訪前在桃園機場向媒體揮手致意。記者鄭超文／攝影
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基隆市長林右昌傍晚赴美訪問，出訪前在桃園機場向媒體揮手致意。記者鄭超文／攝影
基隆市長林右昌傍晚赴美訪問，出訪前在桃園機場向媒體揮手致意。記者鄭超文／攝影
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林右昌基隆鄭文燦
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