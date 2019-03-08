柯P訪美被降級稱尊重駐處安排 外交部打臉了
台北市長柯文哲下周訪美，市府今天公布9天行程，其中並無美國防部、國務院兩項參訪，規格顯然不如桃園市長鄭文燦，北市府發言人劉奕霆表示，今天公布的行程是暫定版本，很多地方還在確認，相關行程都是透過駐處安排，北市府尊重駐處的安排。不過，外交部稍早回應，表示柯市長訪問美國拜會相關行政部門的節目，是透過AIT安排。
市府表示，柯文哲預定美國時間16日晚間10點抵達紐約，隔日與學者黎安友進行早餐會，接著參觀911國家紀念博物館、南街海港，中午和台裔美籍政要餐敘，接著參觀MOMA當代藝術博物館，再與台灣留學生座談，晚間和僑界聚餐。
18日柯文哲上午拜訪紐約辦事處並簡報北市永續發展，接著參訪紐約市政機構；19日整天都在華盛頓，上午參訪國會大廈、水岸碼頭，下午原本計畫訪問國務院、國防部，卻更改為參訪史密森學會、林肯紀念堂；20日拜訪傳統基金會並發表英文演說，接著就搭機前往亞特蘭大，參加台北亞特蘭大締結姊妹市40週年慶慶祝酒會，在亞特蘭大的行程以經貿為主；21日出席波士頓產業論壇，發表在美的第二場英文演說，下午將參訪麻州生技醫藥新創公司及與青年創業家及學生座談，再返回紐約結束整趟美國行程，預計24日上午返抵國門；因無國防部、國務院兩參訪行程，被解讀柯文哲參訪遭美方「降級」對待。
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