柯P訪美被降級稱尊重駐處安排 外交部打臉了

2019-03-08 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台北市長柯文哲下周訪美，市府今天公布9天行程，其中並無美國防部、國務院兩項參訪，規格顯然不如桃園市長鄭文燦，北市府發言人劉奕霆表示，今天公布的行程是暫定版本，很多地方還在確認，相關行程都是透過駐處安排，北市府尊重駐處的安排。不過，外交部稍早回應，表示柯市長訪問美國拜會相關行政部門的節目，是透過AIT安排。

市府表示，柯文哲預定美國時間16日晚間10點抵達紐約，隔日與學者黎安友進行早餐會，接著參觀911國家紀念博物館、南街海港，中午和台裔美籍政要餐敘，接著參觀MOMA當代藝術博物館，再與台灣留學生座談，晚間和僑界聚餐。