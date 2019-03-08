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台灣經濟有沒有效？蔡英文：有效 只是時間未到

2019-03-08 17:51聯合報 記者鄭維真╱即時報導

高雄市長韓國瑜狂打經濟牌，多個縣市也頻喊「拚經濟」，蔡英文總統今天下午到台南北區西來庵致贈「澤惠生民」匾額，蔡英文說，台南是福地，長久以來對民進黨執政最大的支持，她談及3大重點，希望大家要對台灣經濟有信心，也要共同守護民主、顧好主權，接下來繼續與她一起打拚。

蔡英文致詞時表示，長久以來台南人對民進黨執政給予最大的支持，雖然這3年民進黨執政以來，過程中有些讓人民比較不舒適、不周延的地方，但「要讓台灣更好」的決心、目標都是對的，希望台灣因為民進黨執政可以更安全，有保護自己的力量。

「有些不周延的地方被批評，我都可以接受」，總統說，經過這兩、三年來很努力打拚，讓經濟、國防、外交更好，現在外面經濟很多變數，最重要是讓台灣經濟穩定成長，她也強調，這三年來台灣的經濟是呈現穩定成長，而非上下起落，經濟指標都不錯，「雖然友人問說到底有沒有效，但我跟大家說，一定有效，方向一定對的，只是時間還沒到，所以有些感受還沒這麼深，拜託大家一定要有信心。」

蔡英文說，第二項重點是，台灣的民主是台灣最大的資產，要保護台灣一定要靠民主，但現在面臨最重要的挑戰是有很多假消息，讓人民對政府有誤解，希望人民資訊要正確，踴躍加她的臉書、LINE，共同守護民主。

另外，她也認為台灣主權要顧好，台灣的自由生活方式要靠主權顧好，要把台灣經濟發展好，自由生活，代代傳承下去，這些都需要靠大家，「希望大家和我一起打拚」。

蔡英文總統到台南北區西來庵贈匾。記者鄭維真／攝影
蔡英文總統到台南北區西來庵贈匾。記者鄭維真／攝影
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