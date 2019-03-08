【重磅快評】鄭文燦隔洋呼喚賴清德 隱藏小英的小九九

2019-03-08 17:46 聯合報 主筆室



赴美訪問的桃園市長鄭文燦隔著太平洋呼籲賴清德將來一定要回來承擔更大責任，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。 本報資料照片 分享 facebook 立委補選打得火熱，賴清德每天陪著候選人郭國文掃街，選情艱困不算苦，最苦的卻是時時要應付桃園市長鄭文燦隔著太平洋飛來的砲火，不是要他一定要回來，就是要他承擔更大責任，更要他幫助蔡英文完成非常困難的連任目標；鄭文燦當然不是閒著沒事幹，其中隱藏高層授意及精心的政治算計。

桃園市長鄭文燦高調訪美，忙碌不堪，除了參訪行程、臉書打卡、還得「關切」國內政局，而他最掛心的還是賴清德及韓國瑜，前者是蔡英文尋求連任的黨內潛在對手，後者則是藍軍最可怕的戰將，鄭文燦遠在太平洋彼岸，卻未絲毫錯過兩人的任何細節動態。

以韓國瑜為例，鄭文燦百忙之餘居然也能受訪評論加拿大常駐台北時事分析家兼記者撰寫一篇文章中提到「韓流是撕裂台灣社會的毒藥，韓流走到極端全民都會受害」，他還「好心」為韓國瑜說話，指選舉一天當選，執政要有四年的考驗，呼籲大家給韓國瑜市長一點時間。

但是近日來，桃園市議員頻在臉書發文批判韓國瑜任職北農時「365天有300天都在喝」，引起網路論戰，高雄市觀光局長潘恒旭受訪直指王浩宇之所以打擊韓是為了選立委，而且可能是鄭文燦授意的，為的是希望民進黨能夠禮讓他在中壢區參選立委；姑不論真偽，鄭文燦若真的關心韓國瑜，就該好好談談王浩宇，而不是評論外國記者寫一篇關於韓流的文章。

談到「授意」，就不得不推敲一下鄭文燦以市長身分訪美卻跳ＴＯＮＥ跨海呼喚賴清德一定要回來，承擔更大的責任，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標？鄭文燦穩居民進黨接班梯隊，人稱民進黨的「大阿哥」，動見觀瞻，斷不會輕率出言，尤其對象是前行政院長，又是當前綠營民調最高的熱門人選，如果不是高層授意，鄭有必要說這些話嗎？

鄭文燦這些話選在馬里蘭州台灣基督長老教會發表，其實是一場精心的鋪陳。賴清德前年６月訪美，也是在同一個獨派氛圍瀰漫的場合大談兩岸，指九二共識一個中國原則無法解決兩岸問題，獲得滿堂彩，沒想到兩年後，同一個場合他反被同派系的後進要求回來支持蔡英文連任。

鄭文燦的話雖然字字斟酌，但也難免透露綠營內部的困境，賴清德為九合一敗選負責下台，賦閒未久又投入輔選郭國文，勤快程度恐怕不輸民進黨主席卓榮泰，鄭文燦要賴清德「一定要回來」，難道賴可曾出走？賴傾全力輔選郭國文，難道不是在做「承擔更大責任」及「幫助蔡英文完成非常困難的連任目標」的事情嗎？

鄭文燦隔海呼喚賴清德，其實是說出蔡英文想說的話，但距離顯然沒有產生美感，賴清德是清楚聽到了，但並沒有給出蔡想要的答案，他一直回應「國文要當選」，卻說不出「英文要連任」，鄭文燦出訪也許已達成交流的任務，但賴清德這份作業還是交了白卷，不過，鄭也沒什麼損失，如果賴清德到最後還是「沒回來」，鄭也已完成熱身的準備，隨時可以接替上陣，一切都在蔡英文的小九九中盤算好了。