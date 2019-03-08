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藍委質詢播影片「靜音」 蘇揆：中國就不要台灣有聲

2019-03-08 16:25聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

立法院今下午邀請行政院長蘇貞昌至立院報告施政方針並備質詢。國民黨立委陳超明上質詢台時，欲將準備的資料影片播放時，一時播不出聲音，呈現一片「靜音」狀態。蘇貞昌在備詢台就說，中國就是不希望台灣有聲音，他們只能自己有聲音。此話一出，讓議場內引發一片笑聲，同時化解陳超明影片播不出聲音的尷尬。

陳超明表示，過去任立委期間，曾質詢過蔡英文總統，當時蔡總統還任陸委會主委期間，就曾說到九二共識。陳超明說，民進黨去年選舉失敗後，蔡英文就拒絕承認九二共識，故意把一國兩制和九二共識扯在一起，這是非常矛盾。

蘇貞昌說，這是中共國家主席習近平說的，並不是蔡英文。習近平今年初就說過，「九二共識就是一國兩制，就是共同謀求統一，統一台灣方案」。蘇貞昌強調，是習近平講得非常清楚，同時也說對台灣不放棄武力統一。

陳超明說，歷史呈現事實真相，少子化的時代，如果沒有國民黨退守到台灣，台灣現在會如何？中共若要武力犯台，有多少人會起身反抗？因為民進黨不放棄台獨，而政治是靠實力，兩岸統一問題是不得迴避，美國也不可靠。

蘇貞昌表示，自己始終如一的決心就是保家衛國，台灣絕不會打中國。蘇貞昌強調，自己不求戰，但因為要和平，就要做好戰爭準備，「只有做好戰爭準備的人，才能得到和平」。台灣應該要保衛自己，如蔡總統所說，「四個必須、三個防護網」，這是在保衛自己，萬一有敵人來，我們隨時做好準備。

陳超明指出，民進黨不斷用言語挑釁中國，這是在把台灣逼到戰爭邊緣，民進黨政府應像過去馬政府時代，讓台灣有發展機會，兩岸問題關係嚴重，這是不能逃避，兩岸應坐下談判，民進黨不能再執政時只利用「中華民國」。

蘇貞昌強調，自己代表國家出訪都講自己來自中華民國，沒變得是民進黨，變得是國民黨本身。中國每次都用和平為前提的談判，但看看西藏經驗，看看港澳經驗，這都是一個警訊。台灣能做的就是，為維護和平，只好做戰爭準備。

國民黨立委陳超明。本報資料照片
國民黨立委陳超明。本報資料照片
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蘇貞昌陳超明民進黨
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