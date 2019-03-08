靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

2019-03-08 14:23 聯合新聞網 綜合報導



李姓女學生回台實習時曾和台北市長柯文哲合照，二人中間出現的「手」引起網路熱議。 圖／翻攝自當事人IG 分享 facebook

目前就讀澳洲雪梨大學醫學系的李姓女學生，因有人在PTT表特版放上她的日常美照，不只迷倒一票男性網友，還被封為台灣的「醫界女神」。去年李姓女學生短暫回台實習期間，與台北市長柯文哲同框照相，照片中她雖然戴著黑框眼鏡，可仙女氣質依舊難以掩蓋，但眼尖網友發現，她與柯文哲之間竟憑空出現一隻「手」，讓空靈美照順間成為靈異合照。

李姓女學生不僅長相甜美、氣質出眾，白皙皮膚與纖細身材也讓許多網友大誇像中國女星Angelababy。而她從小志願就是能成為一名醫生，想透過自己的能力，幫助病患康復、減輕痛苦，去年回台實習的期間，柯文哲也返回台大醫院上課，隋後李姓女學生將合照PO上網，引起大家的注意，站在超正學生旁邊，就算是柯文哲也沒轍、露出靦腆笑容。

但有網友將這張照片上傳至臉書《靈異公社》，發問「大家有發現還是感覺怪怪的嗎？這位是來自人間的朋友還是…？」，原來在李姓女學生與柯文哲合照時，中間竟然出現一隻手，引起網友熱烈討論，由於照片中沒有拍攝到，除了李姓女學生與柯文哲的其他人，網友因此發揮腦力，提出許多爆笑推論，像是「女孩的男朋友。他不要他們靠太近，推開些」、「幕僚啦！要把柯P推開一些，因為佩琪會生氣」，還有人認真地說「以我掉東西這麼多年的經驗看來，沒猜錯的話應該是所謂的…『第三隻手』…阿北！你手機他媽的要被幹走了！」

究竟這隻手是是李姓女學生的護花使者，不想他們靠太近從中阻隔，還是柯市長的護為要避免危險，網路上眾說紛紜，至今沒有解答，但柯文哲在接受媒體訪問時，也認證了這位網友封號醫界女神的李姓女學生「是美女」。