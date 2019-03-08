【重磅快評】算數無誤799 王浩宇新南向問政勢成明星

2019-03-08 13:49 聯合報 主筆室



如果有人不知道「王浩宇」，你就遜掉了。要是有人能製作一個「糾纏排行榜」，王浩宇一定可以長期蟬聯寶座，為了讓所有人都知道有他這麼一個人的存在，「王浩宇」費盡心思從桃園發射導彈到高雄，「糾纏」韓國瑜，已經不計其數，比平壤的金三胖上任幾年來所發射的中、長以至於遠程飛彈的總數，還多得多了。

這麼努力「越區」質詢的地方市議員，如果還無法贏得絕大多數國人的讚賞與認同，甚至還不認識他，他可能真的想去撞牆了。

其實，認識王浩宇也不必太麻煩，很多人都知道前兩年抗爭年改的「八百壯士」，而王浩宇就是發明了799這個密碼的人。去年為抗爭年改在立法院攀爬高處卻墜地重傷的繆德生上校終告不治時，他貼出了「800-1＝ 799 RIP」的貼圖，就已讓所有人見識，全新的消費死者的「冷酷」手筆。

當時引發網友怒問，若他的雙親過世，大概也是「23000000-2」吧，但王浩宇並不為所動，還是宣稱，「我有算錯嗎？」的確，王浩宇讓所有人都知道，他小學的算數並沒有荒廢功課，這一題，他真的會算。

其實，王浩宇深諳現代行銷術，找一個頂級名牌進行攻擊，製造衝突，死纏歹賴，再靠社群媒體病毒散播，不紅也難。韓國瑜的觀傳局長潘恆旭說，王浩宇打韓可能是鄭文燦授意，那真是小看了王浩宇，王浩宇連800-1是799，都能算得這麼精確無誤，怎麼會不知道西毒歐陽鋒以「蛤蟆功」逆練九陰真經的真諦呢？還需要鄭文燦教他嗎？

關於逆練九陰真經，最了的就是「館長」陳之漢了，現在誰不知道，只要搭上館長，馬上就紅了！連韓國瑜、柯P都要跟館長直播，所以，當統促黨員要求跟館長直播，辯論誰是賣國賊時，館長斷然拒絕了。

統促黨員馬上嗆館長「膽小如鼠」，館長的回答就是：那他想去NBA跟「喇八詹」（詹皇）打球，喇八詹不肯也是膽小如鼠，他想去好萊塢演「復仇者」聯盟，「復仇者」不肯真是膽小如鼠。館長知道，統促黨員想靠他的知名度竄紅，自然不予理會。