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臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：同名同姓粉絲

2019-03-08 14:02聯合新聞網 綜合報導

國民黨立委沈智慧。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委沈智慧。 圖／聯合報系資料照片
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又是忘記切帳號嗎？有網友發現國民黨立委沈智慧的粉絲專頁上有一則留言，疑似團隊小編忘了切換帳號，直接用「沈智慧」留言給自己，大大的稱讚「是立法院一股清流」。畫面被網友截圖後上傳網路，還被酸說「了不起！負責！做人不可省智慧！」沈智慧上午也和她的小編出面受訪，小編表示並非忘記切帳號，而是這名留言的女性和沈智慧同名同姓，是名藍營的支持者。

沈智慧臉書出現自己留言給自己的狀況，小編出面解釋是同名同姓粉絲。 圖擷自台灣新聞...
沈智慧臉書出現自己留言給自己的狀況，小編出面解釋是同名同姓粉絲。 圖擷自台灣新聞記者聯盟資訊平台
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昨晚（7日）網路上流傳著一張截圖，疑似沈智慧臉書粉絲專頁小編忘記切帳號，直接在留言「謝謝沈委員，你的敢言別人所不敢言，成為立法院一股清流，讓我們看見國家還有希望，謝謝你，加油，支持你！」留言立刻被網友狂酸，還有人說「小編明天要找新工作了」。

針對質疑，沈智慧今早也帶著小編陳芷若出面解釋，陳芷若說這名留言的網友名字的確也叫「沈智慧」，和立委同名同姓，也是沈智慧委員的粉絲，沒想到這個名字已經變菜市場名。媒體詢問是否被刻意炒作，沈智慧不這麼認為，她說網路世界裡有很多的人，樣態也很多，很感謝這位同名同姓的網友支持。小編陳芷若也說對於這樣的巧合感到意外，她強調留言並沒有刪除，「我們跟童仲彥不一樣。」

據《蘋果日報》報導，這名「沈智慧」粉絲是一個孩子的媽媽，當初使用臉書是為了親近孩子的網路世代，她本名不叫「沈智慧」，因為怕被孩子拒絕加好友，所以想了一個假名來申請帳號。她解釋自己是基督徒，又希望自己更有智慧，所以才想到「神智慧」的諧音，取名「沈智慧」。這名媽媽也稱讚沈智慧立委不僅兌現政見和承諾，一上台就看見她的努力，做了老百姓關心的議題。

沈智慧
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