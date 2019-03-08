公投是否與大選脫鉤 學者看法分歧

2019-03-08 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨立法院黨團今舉行公投法修正公聽會，針對公投是否應綁大選，學者看法分歧。有學者認為，目前公投案成案及過關門檻大幅降低，投票率的影響較小，兩者應脫鉤。但也有學者主張一定要綁大選，否則投票率將每下愈況。

政治大學法律系副教授林佳和說，歐洲各國的經驗、歷史及政治分析，都強烈建議公投一定要綁大選，公投不綁大選投票率將會每下愈況。若公投案審議時間能拉長、充分審議，被政治的操作的空間將很小，為了展現公投案的民主正當性，公投與大選一起舉辦比較合適。

淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹說，去年公投前有立委質疑，公投與大選一起舉辦，包括選務人員的量能，投票區域動線規畫是否能因應，當時中選會說沒問題，但事後看起來有很多問題。

輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌說，公投提案必須受到自由民主憲政秩序的法理約束，為確保公投案的嚴肅性，公投與選舉不同，公投決定事情，大選決定人，公投與大選應適度脫鉤。

律師王展星說，過去因公投門檻太高，須與全國性大選一起讓投票率提高。但公投是對事，跟選人的投票混在一起，選務人力根本不夠，最後可能會大亂，也會導致本來可以好好討論的事，因政治動員無法理性討論，應與大選脫鉤舉辦。

去年出現死人連署公投案情況，涂予尹說，避免偽造連署，各國在立法上有兩個方式，用刑事責任避免，例如領銜人蒐集到的連署有偽造情況，將構成犯罪；事後檢證連署若有造假，公投案無效，但這可能造成相當高的政治成本與代價。

勤益科技大學通識教育中心法政組副教授周宗憲說，公投提案與連署名冊有造假涉及刑法偽造文書，主管機關當然要依法追究刑事責任。但他不贊成造假連署達到一定比例就駁回，如此會等同懲罰合法連署民眾的權利。