綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐

去年公投併大選產生不少亂象，民進黨立法院黨團今天主辦公投法修正公聽會。民進黨團公投法研修小組共同召集人李俊俋說預計3月底推出黨版的公投法修法草案。不過從中選會到多名綠委所提的修法方向，都觸及公投與大選脫鉤，與過去民進黨公投併大選以提高投票率的主張大相逕庭。

去年九合一選舉民進黨挫敗，幾項與民進黨政策立場不同的公投選案也過關，行政院敗選後檢討，把矛頭指向合併公投規畫不夠完善。民進黨團今舉辦公聽會，李俊俋說，公投法修正從不以政治做考慮，而是如何讓人民專心行使創制、複決權，2去年實施公投確實產生一些狀況必須檢討。

過去贊同公投綁大選以提高投票率的民進黨立委，如今提出多項公投修法提案。立委施義芳基於公投案多、說明冗長，為避大選併公投衍生爭議，提案刪除「應與該選舉同日舉行」；並訂定每年8月第四個周六為法定公投日，當年度公投案統一該日舉行。立委賴瑞隆、何欣純也提案訂「公投日」，修法為每年5月第一個周六為公民投票日。

民進黨公投研修小組共同召集人管碧玲說，如果訂定「公投日」，每年都有公投日，台灣每兩年一次大選，每一年就會遇到大選及公投。為避免過度的政治動員，能否一年辦大選、一年辦公投，讓公投與大選錯開。

立委蘇巧慧等人的提案方向則還是維持公投綁大選，並將第23條明訂「公民投票應與全國性選舉同日舉行，以利民意之體現並減少行政成本」。另修訂要求提案人名冊需親自簽名蓋章外，也應填具基本資料並貼附國民身分證影片證明身分。