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國際婦女節 蔡英文：盼有天大家叫我總統而不是女總統

2019-03-08 12:29聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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今天是國際婦女節蔡英文總統在臉書表示，這個世界，已經開始有一點不一樣，「希望有一天大家叫我總統，而不是女總統」。

蔡總統說，身為女性，活在世上你總是要面對不只一種雜音。在家裡，你看著哥哥弟弟，他們似乎理所當然繼承房子、為家族繼承姓氏。在學校，女生常被說數理不好，你要花很多力氣，才能證明自己跟男生一樣優秀。

她指出，在職場，你被要求化妝、要求穿窄裙。當你要顧小孩、忙家庭，老闆就說你不夠用心。在每一場比賽，當你據理力爭，他們卻說你情緒化、歇斯底里。

「2019年了，各位台灣女生，這個世界，已經開始有一點不一樣。」蔡總統說，有越來越多女性，在自己的領域奮力前進，突破限制，締造無可取代的成績。

她表示，不論是運動員、警官、軍人、科學家、醫師、老師，或是任何職業，每一位女性都用盡全力，在陽剛的世界裡突破藩籬。是你們每一個人，讓台灣越來越多元美麗。

「我們不需要被別人定義。在自己的專業領域，堅持投入，你就是自己的女一。」蔡總統說，世界銀行的「2019年女性、經商與法律」報告當中，調查了就業、薪資、生育等八項指標，台灣平均分數達91.25，得到亞洲第一名。這是婦運前輩、還有每一個人共同努力的痕跡。

蔡總統說，她想要告訴大家，希望有一天大家叫她總統，而不是女總統。性別，不應該是評判個人表現的決定。敬每一位堅毅美麗的女性，性別平等的路上，「我們還要繼續一起風雨同路，勇敢前行」。

婦女節蔡英文
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