北市議員王欣儀宣布參選立委 呼籲黨徵召韓國瑜

2019-03-08 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議員王欣儀，上午在市議會宣布投入立委黨內初選，大安區里長聯誼會會長詹仲琪上午也率領40多位里長一起陪同相挺。記者楊正海／攝影 分享 facebook 國民黨台北市大安區立委蔣乃辛決定世代交替，去年宣布不再競選連任，台北市議員王欣儀，上午在市議會宣布投入立委黨內初選，大安區里長聯誼會會長詹仲琪上午也率領40多位里長一起陪同相挺。

王欣儀也向黨中央喊話，呼籲徵召韓國瑜參選總統，直接推出最有把握能打敗柯文哲、推翻民進黨的人選，國民黨沒有再內耗的本錢，勿讓外界再有操作「太陽之爭」的空間。

王欣儀認為，韓國瑜再怎麼辛苦用生命拚經濟，遇上中央打壓，政策法令不配合，最後也只會曇花一現，成犧牲品，應該趁民氣可用，讓韓國瑜能充分施展拳腳、大開大闔帶領改革，台灣人民才能有希望。

王欣儀說，她是軍公教家庭出身，也是單親媽媽的女性從政者，與基層與民眾互動中，不斷有鼓勵勸進的聲浪，，決定在38婦女節這天宣布參選立委。

由於老將蔣乃辛宣布不再競選連任，大安區有不少人積極搶進參加初選，除了王欣儀，還有前北市議員歐陽龍、不分區立委林奕華，以及前駐紐西蘭代表介文汲。

台北市黨部主委黃呂錦茹指出，初選作業最快本月中旬展開，初選分二階段，選區較單純先進行，至於較複雜、多人參選的區域，列在第二階段，例如參選人數較多的士北區、中正萬華、大安等區。至於採全民調或是黨員「三七比」兩種方式，將由各選區參選人決定，也就是說，不同選區會有不同的民調方式。

另外，其他陣營部分，被點參選大安的人選，包括在大安、文山區深耕的前議員周柏雅和李慶鋒，未能成功連任，不少人紛紛勸進2人爭取參選立委；此外，與台北市長柯文哲友好的無黨籍議員李慶元，這次議員選戰連任，也有藍營背景，被視為可能會代表「柯家軍」出征。