親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
酒駕修法加重罰
政治
軍事
綜合

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河講當年慘況籲三思

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

挺韓國瑜「貨出去人進來」 藍委提自經區2.0版草案

2019-03-08 10:53聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國民黨立委費鴻泰（左至右）、曾銘宗、賴士葆，提出自由經濟特區草案，希望實現「人出...
國民黨立委費鴻泰（左至右）、曾銘宗、賴士葆，提出自由經濟特區草案，希望實現「人出得去、貨進得來」的目標。記者徐偉真／攝影
分享
高雄市長韓國瑜喊話，希望能繼續推動自由經濟示範區，國民黨立委曾銘宗賴士葆費鴻泰今天表示，他們將馬政府推出的自經區草案依照現況重新調整法律架構後，再提出自由經濟特區草案。費鴻泰說，在台灣經濟一片死氣沉沉的情況下，韓國瑜喊出「貨出去、人進來」的口號，「我們這就是落實口號的法案」。

自由經濟示範區是馬政府在2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被「冷凍」在立法院，雖然2015年立法院委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後就不了了之。賴士葆說，民進黨過去特別針對這個議題成立反對小組，當時的小組召集人就是現任行政院副院長陳其邁。

曾銘宗說，台灣現在經濟發展面臨四個結構性問題，包括國際經貿網路被邊緣化、產業結構升級面臨瓶頸、人才外流嚴重，及長期低薪，因此提出這個草案，不是只為了高雄。依照內容，草案除了過去的「五港一空」，這次再加入台南安平港，可說不分藍綠，藍綠執政的縣市都有，希望由點到面，逐步推動台灣邁向自由經濟島的目標，融入世界經濟貿易體系。

費鴻泰說，他們提出的經濟特區結合產業優勢，創新營運模式，包括智慧物流、農業加值等。還有改變法令制度，促進產業發展，例如放寬外籍專業人士來台工作限制，便利進出；也因應國際租稅競爭，外籍或陸籍專業人士免申報最低稅負制之海外來源所得，且前五年薪資以半數課稅，吸引外籍專業人士來台。

賴士葆說，這次的草案可說是當初國民黨提出的「2.0版」，他難忘當年這麼中性的案子被民進黨全力杯葛，理由是因為人才自由進出包括中國大陸，「民進黨就是衝著這點、逢中必反」，「呼籲陳其邁放手吧！給高雄一條生路、給台灣一條生路」。

賴士葆說，若認真推這個案子，就能解決低薪問題，進來特區的錢免稅，但產品全外銷，是境內關外的概念。做簡易加工再百分百出口，對台灣不會有排擠作用，又自由化又解決問題，根本是「摸蛤仔兼洗褲」，實施的好，全國都會好。費鴻泰也說，法案一定可以讓台灣的經濟某種程度起死回生、枯木逢春，呼籲民進黨支持。

費鴻泰韓國瑜曾銘宗賴士葆
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

看不慣府發言人酸韓國瑜 鄭世維：鄉親支持三重土包子

2019-03-08 11:48

藍委要台中燃煤機組「消失在地球表面」蘇揆：備而不用

2019-03-08 11:01

時力提跨國來台同婚合法 遭民進黨封殺

2019-03-08 10:49

影／民進黨快倒？蘇貞昌一句話回擊韓國瑜

2019-03-08 10:47

蘇貞昌：民進黨情勢不好 盼解除民怨把事情做好

2019-03-08 10:42

較勁韓國瑜搶外銷訂單 蘇貞昌：相互鼓勵不必漏氣

2019-03-08 10:21

教宗特使訪台感想 「不認為台灣處境孤立」

2019-03-08 10:01

王浩宇為何打韓國瑜？潘恒旭解讀：可能鄭文燦授意

2019-03-08 09:33

保衛宗教自由 美宗教大使將首訪台

2019-03-08 00:55

台灣關係法40年 AIT：美國繼續忠實執行

2019-03-08 00:37

賴清德：民進黨剩一口氣 韓國瑜：像當初快倒的藍

2019-03-08 00:19

婦聯會案 黨產會處分「有違憲之虞」 北高行決聲請釋憲

2019-03-07 23:52

桃市立委第3選區藍營3強誰上？ 初選領表後明朗

2019-03-07 22:19

網傳給國人的一封信 蔡總統：不是我寫的

2019-03-07 22:19

前新北副市長收賄 黃國昌：快把坑殺百姓的爛人送牢

2019-03-07 22:03

今天沒走音！陳其邁唱廣島之戀獲滿堂彩

2019-03-07 21:33

英系春酒小英未到 卓榮泰現身籲幫忙立委補選

2019-03-07 21:18

特種店門口鬥毆就換警局長 政院：蘇揆沒針對特定局長

2019-03-07 20:57

【重磅快評】官威治國 蘇貞昌拔官令禁得了聚眾鬥毆？

2019-03-07 19:15

兩會後國台辦要力推「民主協商」陸委會：就是統一協商

2019-03-07 19:05

淡海新市鎮開發大跳票 監院糾正政院內政部新北市

2019-03-07 18:40

婦聯會案再釋憲 黨產會：法官對轉型正義無適當認識

2019-03-07 18:39

韓國瑜將登陸 陸委會：駐港澳辦事處會做好接待安排

2019-03-07 18:24

【重磅快評】韓流來襲 卓榮泰歸去時記得帶走那支掃把

2019-03-07 18:05

稱許香蕉一天簽五億 蔡英文「貨出去，錢進來」諷韓

2019-03-07 17:59

影／韓國瑜指民進黨像當時快倒的國民黨？賴清德這麼說

2019-03-07 17:27

港議員拜會民進黨 羅文嘉籲港府與台簽署司法互助協議

2019-03-07 17:27

三重立委要補選 吳敦義：是因為民進黨有弊案

2019-03-07 17:24

影／王金平風雨中選總統 朱不擔心 藍委仍盼最強出線

2019-03-07 17:22

蘇貞昌指示鬥毆換警察局長 警大前教授：嘴砲治國

2019-03-07 17:11

內政部修國籍規費收費標準 國外可用當地幣繳

2019-03-07 17:08

蔡總統：政府絕對沒有要滅香，「這是謠言」

2019-03-07 17:06

內政部修選罷法 不實選舉廣告法院應兩天內裁定移除

2019-03-07 17:04

台美關係增溫 鄭文燦訪美：計畫在美東簽姐妺市

2019-03-07 16:57

【重磅快評】此地無銀三百兩 國防部為何愈描愈黑？

2019-03-07 16:54

館長諷賣國賊 統促黨捍衛隊長周日上門單挑三字經

2019-03-07 16:30

選民有祝英台情結 胡幼偉：最愛梁山伯卻只能嫁馬文才

2019-03-07 15:49

胡幼偉：現在起凡聚會都要進行韓國瑜選不選的大辯論

2019-03-07 15:39

台灣新聞台讓人看了滿肚子氣 顏擇雅提解方

2019-03-07 14:53
看更多

熱門文章

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

王浩宇公布4張照片緊咬韓國瑜喝酒 韓粉：還差296張呢

2019-03-07 14:45

稱許香蕉一天簽五億 蔡英文「貨出去，錢進來」諷韓

2019-03-07 17:59

韓國瑜：民進黨現在所為 好像當時國民黨要倒差不多

2019-03-07 13:07

擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33

韓國瑜「一郎餐會」成員是國台網？ 孫大千反問違法嗎

2019-03-07 16:15

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

2019-03-07 14:41

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

賴清德：民進黨剩一口氣 韓國瑜：像當初快倒的藍

2019-03-08 00:19

出國、請假過太好？韓國瑜大笑：還有人說我1年喝醉300天

2019-03-07 14:01

【重磅快評】17年都做不到 再給老王4年有用嗎？

2019-03-07 15:03

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06

敲定！盧秀燕承諾七月一日起恢復台中老人健保補助

2019-03-07 12:40

蘇貞昌指示鬥毆換警察局長 警大前教授：嘴砲治國

2019-03-07 17:11

沈富雄預測：韓國瑜不選 朱立倫勝柯文哲綽綽有餘

2019-03-07 13:06

馬英九投書華郵：兩岸關係和緩 才符合美國利益

2019-03-07 12:00

館長諷賣國賊 統促黨捍衛隊長周日上門單挑三字經

2019-03-07 16:30

「髮蠟哥」抗議蕉價低 韓國瑜：我們的努力大家看得見

2019-03-07 13:10

空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07

這句話常用來騙神明、討選票 余天喊出來效果是…

2019-03-08 10:00

「選輸就退出政壇」 余天：又不是退出民進黨

2019-03-07 13:44

76名酒駕累犯板殯講習 喪家：無效啦！不如清洗大體

2019-03-07 15:28

【重磅快評】官威治國 蘇貞昌拔官令禁得了聚眾鬥毆？

2019-03-07 19:15

華為產品有無國安問題？科技部長陳良基說話了

2019-03-07 15:18

桃市議員PO照質問「國台網」 韓國瑜：現是一日數黑

2019-03-07 16:07

學生會質疑動員替王金平造勢 台師大：職員用個人特休

2019-03-08 00:10

台南立委補選傳棄保？謝龍介這樣回應了

2019-03-07 16:59

王金平宣布參選總統 韓國瑜：情感層面祝福心想事成

2019-03-07 12:37

影／「66架F-16V美開天價4000億」國防部澄清

2019-03-07 16:30

花4000億向美買F-16V 王鴻薇：台灣又在當冤大頭

2019-03-07 13:08

王浩宇為何打韓國瑜？潘恒旭解讀：可能鄭文燦授意

2019-03-08 09:33

胡幼偉：現在起凡聚會都要進行韓國瑜選不選的大辯論

2019-03-07 15:39

民調首度輸朱立倫 柯文哲冷回：so what？

2019-03-07 14:48

罰錢、扣車、鞭刑、殯儀館 哪招酒駕者最怕？

2019-03-07 15:56

網傳給國人的一封信 蔡總統：不是我寫的

2019-03-07 22:19

勿自亂陣腳 羅智強：韓朱組「英雄聯盟」才有機會贏

2019-03-07 15:32

淡海新市鎮開發大跳票 監院糾正政院內政部新北市

2019-03-07 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top