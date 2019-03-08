挺韓國瑜「貨出去人進來」 藍委提自經區2.0版草案

2019-03-08 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨立委費鴻泰（左至右）、曾銘宗、賴士葆，提出自由經濟特區草案，希望實現「人出得去、貨進得來」的目標。記者徐偉真／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜喊話，希望能繼續推動自由經濟示範區，國民黨立委曾銘宗、賴士葆和費鴻泰今天表示，他們將馬政府推出的自經區草案依照現況重新調整法律架構後，再提出自由經濟特區草案。費鴻泰說，在台灣經濟一片死氣沉沉的情況下，韓國瑜喊出「貨出去、人進來」的口號，「我們這就是落實口號的法案」。

自由經濟示範區是馬政府在2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被「冷凍」在立法院，雖然2015年立法院委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後就不了了之。賴士葆說，民進黨過去特別針對這個議題成立反對小組，當時的小組召集人就是現任行政院副院長陳其邁。

曾銘宗說，台灣現在經濟發展面臨四個結構性問題，包括國際經貿網路被邊緣化、產業結構升級面臨瓶頸、人才外流嚴重，及長期低薪，因此提出這個草案，不是只為了高雄。依照內容，草案除了過去的「五港一空」，這次再加入台南安平港，可說不分藍綠，藍綠執政的縣市都有，希望由點到面，逐步推動台灣邁向自由經濟島的目標，融入世界經濟貿易體系。

費鴻泰說，他們提出的經濟特區結合產業優勢，創新營運模式，包括智慧物流、農業加值等。還有改變法令制度，促進產業發展，例如放寬外籍專業人士來台工作限制，便利進出；也因應國際租稅競爭，外籍或陸籍專業人士免申報最低稅負制之海外來源所得，且前五年薪資以半數課稅，吸引外籍專業人士來台。

賴士葆說，這次的草案可說是當初國民黨提出的「2.0版」，他難忘當年這麼中性的案子被民進黨全力杯葛，理由是因為人才自由進出包括中國大陸，「民進黨就是衝著這點、逢中必反」，「呼籲陳其邁放手吧！給高雄一條生路、給台灣一條生路」。

賴士葆說，若認真推這個案子，就能解決低薪問題，進來特區的錢免稅，但產品全外銷，是境內關外的概念。做簡易加工再百分百出口，對台灣不會有排擠作用，又自由化又解決問題，根本是「摸蛤仔兼洗褲」，實施的好，全國都會好。費鴻泰也說，法案一定可以讓台灣的經濟某種程度起死回生、枯木逢春，呼籲民進黨支持。