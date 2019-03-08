立委要求禁止輸入繁殖危險犬 農委會：落實登記及追蹤

2019-03-08 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



比特犬攻擊事件頻傳，時代力量立委徐永明今表示，國內飼養的比特犬已超過千隻，登記率低造成管理困難，受害者也無法求償。農委會官員坦言，危險犬隻管理還有很大改善空間，未來會落實登記與列管追蹤，也會加強對飼主教育宣導，並考量裁罰標準。

徐永明今開記者會說，近日有民眾晨運時遭到比特犬攻擊傷及氣管，也有兒童被咬傷頭部，比特犬攻擊人或其他動物已不是一般的咬傷，而是致命性攻擊。

曾遭比特犬攻擊的喬姓受害者說，日前在河邊遛狗，一隻比特犬突然撕咬她的狗，她的手也遭咬傷。她指比特犬的女飼主就在旁邊，卻未使用牽繩，「最可怕的是主人不是狗，人類不當飼養才導致比特犬亂攻擊」。

徐永明說，根據農委會統計，2014到2018年有89件遭危險犬隻攻擊案例，這僅是成案裁罰的案件，可能還有更多受害者沒有報案。全台高達12縣市犬隻登記率低於七成，苗栗、南投及屏東縣更只有三成。

根據農委會公告，目前共有六大類危險犬隻，包括比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬等。具攻擊性的寵物出入公共場所，應由成年人伴同並用繩鍊牽引，且犬隻要配戴不影響散熱的口罩。現行法規也規定，犬隻攻擊人可罰3到15萬元罰鍰，並沒入犬隻。

徐永明質疑，多數犬隻攻擊事件都裁罰最低的3萬元，也沒沒入犬隻。他要求農委會比照他國，禁止輸入危險性犬隻，並對現有危險性犬隻強制絕育禁止繁殖，另要求研議現有危險性犬隻飼主考照，與繳交飼養保證金等規定。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，六種危險犬隻中，比特犬攻擊比例最高，國內比特犬由國外輸入數量不多，大多是自行繁殖，未來會加強管理。至於繁殖場要繁殖兇猛犬隻需申請，否則要絕育，還要長期追蹤。未來也會對飼主教育宣導，更詳細調查國內現有攻擊性犬隻的數量。