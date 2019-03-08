鄭文燦授意打韓國瑜？王浩宇反擊潘恒旭「亂放話」

2019-03-08 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



綠黨桃園市議員王浩宇最近頻在臉書發文批判國民黨籍高雄市長韓國瑜，並指韓任職北農時「365天有300天都在喝」，引起網路論戰，高雄市觀光局長潘恒旭今天接受電台節目主持人周玉蔻訪問時表示，王浩宇之所以打擊韓是為了選立委，且可能是桃園市長鄭文燦授意的；對此，王浩宇回擊指，潘是好的行銷人，卻不是好的觀光局長，在外亂放話，自己與潘是老朋友，希望「政治不要影響彼此交情」，相信潘下午就會收回這句話。

由於潘受訪提及，王浩宇輪番批評韓的發言可能是由鄭文燦授意，目前鄭人正美國訪問，意外被掃到颱風尾；市府新聞處長詹賀舜說，王浩宇臉書貼文為議員個人發言，並無所謂市長授意，「請潘局長用心在高雄市的觀光行銷」，不需要為了炒聲量做不實的指控。

針對潘恒旭上電台節目的發言，王浩宇接受本報記者訪問，反問「你覺得是真的嗎？」並表示，自己與潘恒旭過去即有交情，潘過去就曾向他就行銷事務請益，自己也沒有半點藏私，認為潘不該為了政治影響彼此交情，「在外面亂放話」，相信潘下午會收回這句話。

不過，最後王浩宇話鋒一轉表示，鄭文燦是穩重的人，韓國瑜相對浮誇許多，從兩人近日分別出訪就可見一斑。