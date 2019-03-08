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賴清德為郭國文助選 籲「不要讓民進黨趴下去」

2019-03-08 10:00聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

行政院前院長賴清德近日密集為民進黨提名補選立委的郭國文輔選，繼昨天陪同郭掃街三、四小時後，今天一早又冒著雨陪同郭國文，在新化的路口向往來民眾拜託支持。賴清德表示，希望在最後階段努力衝刺，這場選舉不只是郭國文個人的選舉，也希望民眾能再給民進黨一次機會。

賴清德喊話「希望大家能再次給民進黨一個機會，讓民進黨千萬不能趴下去、倒下去，民進黨是咱自己的政黨，長久以來替台灣民主打拚，和基層站在一起，雖然這兩年多來有很多地方需要檢討，民進黨也深刻反省。」

郭國文對於日前到市場拜票時，遭情緒激動的男子嗆聲，但被剪接成不理會民眾的影片在網路流傳。郭國文表示，那天善化市場拜票，突然遇到一位民眾咆哮，還嗆聲要拿刀子，幸好當時團隊有人出面制止，但從影片運鏡過程，他認為事情不單純，似乎刻意去捕捉畫面，「要塑造我們沒理會人民訴求」。他說對於選風敗壞，相當遺憾，呼籲各陣營約束支持者，不要破壞台灣民主。

對於今天原本安排上午在善化牛墟的活動，後來取消，改到新化站路口，媒體詢問是否要避免與也在善化有活動的對手謝龍介碰頭？郭國文解釋，因為上午十點在武德殿有一個婦女節的慶祝活動，所以他選定在新化的中山、中正路口先拜票，接著到市場，然後就到武德殿參加婦女節的慶祝活動。不必在交通上浪費時間。

賴清德表示，選舉只剩下八天，是最激烈的時刻，他和郭國文以及整個團隊都會全力以赴，做最後的衝刺。賴說，這一場選舉責任重大，不只是郭國文個人的選舉。也不只攸關台南未來的發展，更重要的是台灣的民主是否得以維護？主權是否可以捍衛？

對於總統蔡英文下午將到台南市，是否會陪同？賴清德表示，據他所知。蔡英文將會到北區、中西區及安南區的廟宇參拜，不過總統有總統的行程，他也有自己的行程，所以總統的部分，就請議員及立委陪同。

對於目前高人氣的高雄市長韓國瑜，明天將到台南為謝龍介站台，是否會擔心氣勢太強？賴清德輕鬆回應，最後這一段時間，每個競選者都會使出最大的力量，所以韓市長來到台南，他並不意外，未來國民黨其他的太陽也會到台南市。所以民進黨團對能夠做的就是全力以赴，希望能夠更加努力的去接觸每位民眾，去握每一位民眾的手，誠懇向民眾拜託。

賴清德說，這次補選的選區很特別，有山邊、海邊也有都會，也就是有農業漁業、觀光產業還有工商業，所以需要的立法委員要非常全面，能夠照顧農漁民。也要能夠推動工商的發展，協助台南市。郭國文有中央服務經驗，也有地方基層基礎，是非常接地氣的政治工作者。

行政院前院長冒雨為立委候選人郭國文站路口催票，郭則主動向等紅燈的機車騎士拜託。記...
行政院前院長冒雨為立委候選人郭國文站路口催票，郭則主動向等紅燈的機車騎士拜託。記者莊琇閔/攝影
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