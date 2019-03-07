高雄4月推「瓊瑤小說月」 她：心思跟英雄人物韓國瑜走

2019-03-07 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



很會營造愛情故事的作家瓊瑤今天在臉書透露同意出任高雄愛情產業鏈總顧問的重要原因，是受到高雄市長韓國瑜正義凜然的風度、孤軍作戰的勇氣、只靠一瓶礦泉水打天下的決心、「大無畏」的精神感動刺激！她將於本月28日到高雄舉辦電影「握三下，我愛你」首映會，高雄市觀光局也為瓊瑤規畫4月推出「瓊瑤小說月」，還要辦「瓊瑤宴」。

瓊瑤今天在臉書ｐｏ「從城邦全集出版，到高雄瓊瑤宴」，提及2018年底到2019年初，她正積極的讓失落的全集復活，在悽愴和熱烈的雙重情緒下忙得天翻地覆，眼見「65+1」的66本書一輯一輯的出版了，她興奮而快樂，這些書因為愛而生，因為愛而失去，又因為愛活得更加燦爛！「矛盾的人生，矛盾的我！」

她表示，就在同一時間，有位參選高雄市長的人物-----韓國瑜，以勢如破竹的聲勢，異軍突起，萬夫莫敵。那種正義凜然的風度，那種孤軍作戰的勇氣，那種只靠一瓶礦泉水打天下的決心，那種「大無畏」的精神，再再刺激著她！這是多大的正能量！她驚佩不已，頓時間，她的哀愁不見了！她的心思跟著這位英雄人物走，韓國瑜成了她的典範。

「原來，只要有一顆仁民愛物的心，就可以海納百川！這位人物，現在已經是高雄市的市長！而我，也成了他那「愛情產業鏈」的總顧問！」 瓊瑤說，韓國瑜的觀光局長潘恆旭像個小飛俠，足智多謀，常跳躍式的跑出許多點子；潘說4月是高雄的「瓊瑤小說月》，要在漢來酒店辦「瓊瑤宴」，3月28日要在高雄首映「握三下，我愛你」。

瓊瑤表示在高雄寫出了「窗外」、「煙雨濛濛」、「幾度夕陽紅」的第一部，這3本書的面世，才有今日的她；高雄，是她寫作的故鄉！她能不答應嗎？高雄會歡迎她嗎？

對於「瓊瑤宴」的菜色，有網友幫忙擬了「一顆紅豆」、「幸運草」、「彩雲飛」、「梅花烙」、「聚散兩依依」等。她讓大家猜猜「瓊瑤宴」將有那些菜色？她4月會去那些地方？她寫下的真實故事「 握三下，我愛你」會讓人感動嗎？

瓊瑤希望她所有的朋友支持韓國瑜，並以「在水一方」中的歌詞「我願逆流而上，依偎在她身旁，無奈前有險灘，道路又遠又長……」比喻人生，為韓國瑜加油。