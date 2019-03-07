英系春酒小英未到 卓榮泰現身籲幫忙立委補選

2019-03-07 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



「台灣世代基金會」今天舉辦春酒，「英系」成員全員到齊，包括擔任董事長的立委陳明文及立委莊瑞雄、劉櫂豪、羅致政、江永昌、鄭寶清、蘇震清及吳玉琴，民進黨團幹事長管碧玲也受邀出席。另民進黨主席卓榮泰、國策顧問黃承國、立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、行政院副院長陳其邁、中油董事長歐嘉瑞、經濟部長沈榮津及台北101董事長張學舜也現身。一度傳出將露面的蔡英文總統則沒有出席。

陳明文今天以大家長身分宴客，他表示，舉辦春酒主要是感謝所有助理，希望未來一年，大家更努力、用心，雖然最近民進黨看起來氣氛、氛圍不太好，但他祝福所有區域立委都能連任，所有不分區立委也會受到大家全力支持。

卓榮泰致詞時表示，他要宣布兩件事，第一是希望在場的立委及助理，今天享用美食大餐之後還是要回到三個立委補選區、回到最前線，把三個選區顧好，一起努力。第二，昨天中常會已經通過明年立委選舉登記及民調初選時程，他不能保證現任立委都可以優先，但可以保護大家，不會因為執行行政院政策遭受到不公平對待，他一定會祈求上天保佑這個過程順利。他也對黨內立委說，大家都是第一線的一級戰將，執政團隊的所有努力都要經過辛苦過程，要靠立法院來協助，行政團隊就是一個大家庭，希望大家團結。