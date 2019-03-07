特種店門口鬥毆就換警局長 政院：蘇揆沒針對特定局長
全台近來發生多起聚眾鬥毆案件，行政院長蘇貞昌昨天在治安會報提到，特種行業不能賣毒、打打殺殺，「如果鬥毆發生在（特種店）門口，就換掉地方警察局長」。
據了解，蘇貞昌在治安會報提及日前高雄發生酒店前鬥毆事件，嚴重衝擊治安。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，蘇貞昌在治安會報「嚴肅且嚴厲」指出，「如果有這類事情發生，就是警察局長不適任」。
高雄日前接連發生砍人濺血事件，包括鳳山區有少年群聚械鬥，還有師徒在新興區KTV飲酒歡唱變調，以及三民區海產店發生酒客翻桌打架。面對治安亮紅燈，高雄市長韓國瑜強調，「和諧、陽光的城市非常重要」，如今觀光客大量來高雄，市民暴戾之氣要降低，敬個酒就打架實在沒必要。他也指示警方加強巡邏，全力防止暴力犯罪。
不過，Kolas表示，蘇貞昌的表情雖然嚴肅，但「耳提面命」的對象是警政署長陳家欽，沒有針對其他特定的警察局長。
Kolas指出，蘇貞昌要強調的是，從警政署長、各縣市警察局長，到各分局、派出所的警察同仁，都是重要的螺絲釘，「螺絲不能鬆」。
Kolas說，蘇貞昌在治安會報聽取警政署報告後，總結時提到，像特種店門口這種鬥毆事件，如果沒有馬上處理或有效處理，就是警察局長不適任，應該換掉不適任的警察局長。
蘇貞昌「回鍋」重任行政院長，本周三第一次主持治安會報。Kolas說，蘇貞昌在會中提到，行政院史上第一次治安會報，就是13年前他擔任行政院長時召開的，暌違13年再度主持治安會報，「很有感觸」。
Kolas轉述，蘇貞昌還提到，員警薪資（俸額）十幾年來只修過兩次，第一次是他13年前當行政院長時，第二次則是行政院前院長賴清德去年修正，民進黨執政願給警察同仁相稱的福利，但也希望嚴格執行勤務、維護治安。
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