女性與男性薪資差異 從30年前33%降到14%

2019-03-07 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



明天3月8日國際婦女節，行政院長蘇貞昌今天向所有在家庭、職場等各領域中默默付出的女性表達感謝之意，並預祝全國女性同胞婦女節快樂。行政院性別平等處則指出，我國政府推動婦女權益及性別平等相關措施已有具體成果，例如在縮小男女薪資性別落差部分，我國女性與男性的薪資差異，從30年前的33%下降到目前的14%。

行政院今晚發出新聞稿表示，蘇貞昌院長對台灣社會有極大貢獻的女性表達感謝之意，感謝大家在辛苦付出的同時仍保有對生活的熱情及努力，溫暖灌溉著家庭及社會，充分展現了生命的韌性及無限可能性，使社會得以蓬勃發展，也成為台灣社會發展的重要基礎。蘇貞昌並提醒大家記得向身邊的女性表達心中最誠摯的謝意。

蘇貞昌指出，這幾年積極落實推動「消除對婦女一切形式歧視公約」，在促進女性權益及性別平等方面已有亮眼成績，但在推動性別平等的道路上，期許政府可以作得更多，也還需要大家一起繼續努力，讓台灣成為每個人都能發揮潛能與實現自我，不因性別而受到侷限的美好社會。

行政院性別平等處指出，我國參考「聯合國開發計畫署」（UNDP）發表的性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII）編製方式，推算出2017年GII評比結果我國為全球第8名，居亞洲第1，顯現出我國政府推動婦女權益及性別平等相關措施的具體成果。隨著我國推動「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）與「性別平等政策綱領」，保障女性在各領域的權利，我國女性在各領域的發展也逐漸嶄露頭角，撐起國家經濟半邊天，例如在政府機關、學校、事業機構擔任主管的女性占比從15年前的不到三成，成長至目前的四成以上；在縮小男女薪資性別落差部分，我國女性與男性的薪資差異，也從30年前的33%下降到目前的14%。