婦聯會案再釋憲 黨產會：法官對轉型正義無適當認識

2019-03-07 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，向台北高等行政法院提告撤銷，法院去年首度裁定在司法院大法官會議針對黨產條例爭議條文做出解釋之前，停止審理。案經抗告，最高行政法院認為原審未有違憲之確信，廢棄原裁定。北高行認為黨產條例部分條文違憲，日前聲請釋憲並裁定本件於司法院大法官就本案聲請解釋憲法案，作成解釋公布前，停止訴訟程序。

這是繼國民黨中投、欣裕台黨產行政訴訟後，北高行再度停止黨產案訴訟的審理並聲請釋憲。

黨產會今天發布新聞稿表示，對北高行的裁定，該會予以尊重，不提出抗告。黨產會認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織，依法保全婦聯會名下推定為不當取得財產之資產，為推動轉型正義之必要措施，對此仍將於後續婦聯會聲請停止執行之審理過程中積極捍衛。

黨產會表示，去年2月認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織後，婦聯會即提出本件撤銷訴訟。該庭法官於審理期間，曾分別裁定停止訴訟及停止執行各1次，惟均遭最高行政法院廢棄。本次該庭法官又以黨產條例有違憲疑義為由裁定停止訴訟，並佐以該庭法官先前於停止執行之裁定中指出「停止執行『僅是轉型正義的實踐往後延』」，可見該庭法官對於我國推動轉型正義之法制及實踐，恐無適當之理解與認識。

黨產會指出，婦聯會不論是成立緣起及資產累積，都有其歷史脈絡及證據資料可循，勇於面對過去歷史上的錯誤、妥適處理不當黨產議題，是我國落實轉型正義、邁向實質法治國的必經之路。期待目前以及未來審理黨產案件的法官，能夠客觀認識過去黨國威權體制之歷史背景，以及該會基於該歷史背景及所查得的證據資料所為之認定，再為決定，方能回應台灣社會對於轉型正義之殷切期盼。